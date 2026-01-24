Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Karumeyaki Kembali Curi Perhatian, Tasyi Athasyia Kasih Anti Gagal Masak Dessert Simple ala Jepang

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |15:07 WIB
Karumeyaki Kembali Curi Perhatian, Tasyi Athasyia Kasih Anti Gagal Masak Dessert Simple ala Jepang
Viral Karumeyaki, Tasyi Athasyia Kasih Anti Gagal Masak Dessert Simple ala Jepang. (Foto: @Tasyi Athasyia)
JAKARTA - Karumeyaki tengah menjadi sorotan dan viral di media sosial pertengahan 2025. Namun, awal 2026 Karumeyaki kembali muncul dan menjadi perhatian. 

Influencer Tasyi Athasyia pun pernah memberikan tips sukses anti gagal memasak dessert ala Jepang yang sedang tren tersebut.

Karumeyaki merupakan kudapan tradisional khas Jepang yang populer. Jajanan ini sering digambarkan sebagai karamel panggang yang renyah, ringan, dan berongga seperti spons.

Tasyia

(Tips masak Karumeyaki. Foto: @Tasyi Athasyia) 

Karumeyaki mirip dengan honeycomb toffee atau dalgona candy asal Korea, tetapi menggunakan putih telur untuk menciptakan tekstur yang lebih mengembang dan fluffy.

“Dessert simple ala Jepang, cuma banyak yang gagal. Cukup tiga bahan saja, kamu sudah bisa buat di rumah,” ujar Tasyi, dikutip dari akun TikTok-nya, Minggu (25/1/2026), yang telah dia bagikan Agustus 2025.

 

