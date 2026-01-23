Viral Pramugari Cantik, Banting Setir Jualan Kopi Gerobakan

JAKARTA - Viral seorang pramugari cantik alih profesi. Alih-alih pindah ke zona nyaman, namun pramugari ini banting setir menjadi pedagang kopi gerobakan.

Adalah pemilik akun Verensky yang membagikan pengalaman kariernya yang berpindah haluas secara drastis. Bila dulu Verensky bekerja dengan tampilan cantik menggunakan seragam pramugari, dengan penerbangan fasilitas yang mumpuni namun dia memilih yang lain.

Kini Verensky lebih banyak menggunakan celana jeans, rompi, dan topi untuk berjualan kopi keliling. Jika cuaca hujan pun, Verensky menggunakan jas hujan.

Bahkan, Verensky tidak gengsi untuk membagikan pekerjaan barunya di media sosial. Verensky tampak mendorong-dorong gerobak kopi dan menjajakan satu demi satu cup kopi.

Untungnya orangtua yang sudah mendidik sejak kecil untuk mencapai cita-citanya menjadi pramugari pun menerima keputusan sang anak. Bahkan orangtuanya tidak keberatan bila Verensky memilih jalannya sendiri.

"Alhamdulillah orangtua ku enggak keberatan kalau anaknya memilih jalannya sendiri. bahkan orangtua ku yg mengajarkan aku untuk selalu 'jangan gengsi'," ujarnya dalam akun instragram Verensky_, dikutip Minggu (25/1/2026).

Keputusan yang siginifikan itu pun mengundang pertanyaan netizen, kenapa memilih mundur sebagai pramugari? Spekulasi jawaban pun mewarnai kolom komentar.