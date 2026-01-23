Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pramugari Cantik, Banting Setir Jualan Kopi Gerobakan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |07:04 WIB
Viral Pramugari Cantik, Banting Setir Jualan Kopi Gerobakan
Viral Pramugari Cantik, Banting Setir Jualan Kopi Gerobakan. (Foto: IG Verensky)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang pramugari cantik alih profesi. Alih-alih pindah ke zona nyaman, namun pramugari ini banting setir menjadi pedagang kopi gerobakan.

Adalah pemilik akun Verensky yang membagikan pengalaman kariernya yang berpindah haluas secara drastis. Bila dulu Verensky bekerja dengan tampilan cantik menggunakan seragam pramugari, dengan penerbangan fasilitas yang mumpuni namun dia memilih yang lain.

Kini Verensky lebih banyak menggunakan celana jeans, rompi, dan topi untuk berjualan kopi keliling. Jika cuaca hujan pun, Verensky menggunakan jas hujan.

Bahkan, Verensky tidak gengsi untuk membagikan pekerjaan barunya di media sosial. Verensky tampak mendorong-dorong gerobak kopi dan menjajakan satu demi satu cup kopi.

Untungnya orangtua yang sudah mendidik sejak kecil untuk mencapai cita-citanya menjadi pramugari pun menerima keputusan sang anak. Bahkan orangtuanya tidak keberatan bila Verensky memilih jalannya sendiri.

"Alhamdulillah orangtua ku enggak keberatan kalau anaknya memilih jalannya sendiri. bahkan orangtua ku yg mengajarkan aku untuk selalu 'jangan gengsi'," ujarnya dalam akun instragram Verensky_, dikutip Minggu (25/1/2026).

Keputusan yang siginifikan itu pun mengundang pertanyaan netizen, kenapa memilih mundur sebagai pramugari? Spekulasi jawaban pun mewarnai kolom komentar. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196768//kim_seon_ho-XJhR_large.jpg
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196743//mobil_jalan_sendiri-73n4_large.jpg
Viral Mobil Jalan Sendiri di Tol Cikampek, Ternyata Pengemudinya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/612/3196628//pevita_pearce-SWZl_large.jpg
Pevita Pearce Parno Token Listriknya Bunyi Tut Tut Lagi saat Tengah Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196616//viral-Vzlb_large.jpg
Viral WNI Berhijab Jadi Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, Bagaimana Aturannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/612/3196574//pensil-I9bd_large.jpg
Mengejutkan, Sebatang Pensil Ditemukan di Kandung Kemih Anak 12 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/612/3196465//pramugari-qJp8_large.jpg
Kisah Sedih Florencia Lolita, Pramugari Korban Pesawat ATR 40-500 yang Jatuh Ternyata Akan Menikah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement