Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Agar Tak Tantrum, Ini 5 Cara Ajarkan Anak Bijak Gunakan Gadget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |11:12 WIB
Agar Tak Tantrum, Ini 5 Cara Ajarkan Anak Bijak Gunakan Gadget
Agar Tak Tantrum, Ini 5 Cara Ajarkan Anak Bijak Gunakan Gadget. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Di era digital saat ini, penggunaan gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Kehadiran gawai memang memberikan banyak manfaat, mulai dari sarana belajar hingga hiburan.

Namun, tanpa pengawasan dan pengaturan yang tepat, penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak.

Peran orang tua menjadi kunci dalam memastikan anak menggunakan gadget secara sehat dan bertanggung jawab. Orang tua tidak hanya bertugas memberikan akses, tetapi juga perlu membimbing, mengarahkan, serta menetapkan batasan yang jelas agar anak tidak terjebak dalam kebiasaan penggunaan gadget yang berlebihan.

Pendekatan yang tepat akan membantu anak memahami fungsi teknologi sebagai alat pendukung, bukan sebagai kebutuhan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelola penggunaan gadget pada anak.

Dengan aturan yang jelas, pendampingan yang konsisten, serta dorongan untuk melakukan aktivitas alternatif, orang tua dapat membantu anak tumbuh dan berkembang secara seimbang di tengah pesatnya kemajuan teknologi.

Berikut ini lima cara agar anak tidak tantrum dan dapat diajarkan menggunakan gadget secara bijak, Minggu (25/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/612/3195131//doom_scrolling-JwUu_large.jpg
Doomscrolling dan Dampaknya bagi Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189701//anak-WY5h_large.jpg
Tips Mengatasi Anak Tantrum karena Kecanduan Gadget Menurut Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/482/3184287//bab-yQqf_large.jpg
Sering Main HP di Toilet Sambil BAB, Waspada Ancaman Ambeien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3176087//poco_m7-6tHr_large.jpg
Poco M7 Meluncur Dibekali Baterai 7 Ribu mAh, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/16/3169712//iphone_17-0uSl_large.jpg
Peluncuran iPhone Air Ditunda di China, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/629/3161158//kak_seto-TkHO_large.jpg
Game Roblox Dilarang, Kak Seto: Kita Kurang Cepat Bertindak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement