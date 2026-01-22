Wisata Terpadu Malaysia Jadi Tren Pilihan Turis RI

JAKARTA - Kecenderungan wisatawan Indonesia kini bergerak menuju destinasi serba lengkap dalam satu kawasan. Pilihan ini muncul seiring kebutuhan liburan yang praktis dan efisien waktu. Alih-alih berpindah kota atau lokasi, wisatawan mencari pengalaman menyeluruh. Penginapan, hiburan, belanja, hingga kuliner diharapkan tersedia berdekatan. Tren ini terasa kuat pada perjalanan keluarga dan liburan singkat. Konsep wisata terpadu pun menjadi magnet utama.



Perubahan perilaku tersebut tercermin dari meningkatnya minat ke destinasi resort terintegrasi. Wisatawan menginginkan kenyamanan tanpa perencanaan rumit. Satu kawasan diharapkan mampu memenuhi beragam kebutuhan lintas generasi. Selain itu, faktor keamanan dan kemudahan akses turut menjadi pertimbangan. Karena itu, destinasi dengan fasilitas lengkap semakin unggul. Pola ini juga dipengaruhi gaya hidup urban yang serba cepat.



Resorts World Genting di Pahang, Malaysia, menjadi contoh destinasi yang menjawab tren tersebut. Kawasan ini berada di dataran tinggi Genting Highlands dengan akses langsung dari Kuala Lumpur. Resorts World Genting menawarkan hotel beragam kelas dalam satu area. Tersedia pusat perbelanjaan SkyAvenue, restoran internasional, dan hiburan keluarga. Wahana Genting SkyWorlds Theme Park menjadi daya tarik utama. Pengalaman liburan terasa menyatu tanpa harus keluar kawasan.



President and Chief Operating Officer Resorts World Genting, Spencer Lee, menyoroti perubahan preferensi wisatawan regional terutama dari Indonesia. “Tamu ingin kemudahan dalam satu destinasi,” ujarnya dikutip, Kamis (22/1/2026).