Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Korsel Bakal Bebaskan Visa untuk Wisatawan Indonesia, Kapan Berlakunya?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |16:05 WIB
A
A
A

JAKARTA - Liburan ke Korea Selatan bisa jadi semakin mudah bagi wisatawan asal Indonesia. Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan akan memberi bebas visa bagi wisatawan Indonesia sebagai upaya menarik lebih banyak kunjungan wisatawan asing ke sektor pariwisatanya.

Kebijakan ini diumumkan dalam pertemuan National Tourism Strategy Meeting ke-11 yang dihadiri Presiden Lee Jae Myung bersama jajaran menteri dan pelaku industri pariwisata. Langkah tersebut menjadi bagian dari target ambisius Korea Selatan untuk mencapai 30 juta kunjungan wisatawan mancanegara per tahun dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah Korea Selatan menyebut pelancong Indonesia akan diberikan fasilitas bebas visa dalam masa uji coba, khususnya bagi wisatawan yang datang dalam rombongan minimal tiga orang. Skema serupa sebelumnya juga telah diterapkan kepada turis dari beberapa negara lain.

Kapan Berlakunya?

Sayangnya, hingga kini belum diketahui secara pasti kapan kebijakan tersebut mulai berlaku. Meski demikian, langkah ini diharapkan dapat membuat perjalanan ke Korea Selatan menjadi lebih mudah dan efisien dari sisi waktu.

Dampak positif dari kebijakan bebas visa ini tentu membuka peluang baru bagi wisatawan Indonesia. Persiapan perjalanan menjadi lebih simpel tanpa perlu mengurus visa turis konvensional.

Selain itu, biaya perjalanan juga bisa lebih hemat karena tidak perlu membayar biaya visa, sehingga kesempatan liburan ke Negeri Ginseng semakin terbuka lebar, terutama bagi wisatawan yang bepergian secara rombongan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement