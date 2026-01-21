David Beckham Bungkam saat Ditanya soal Konflik dengan Brooklyn

JAKARTA - David Beckham tampak bungkam saat ditanyai mengenai hubungan keluarganya. Momen tersebut terjadi ketika David Beckham menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss.

Ini merupakan kali pertama David tampil di hadapan publik sejak konflik dengan putra sulungnya, Brooklyn Beckham, mencuat ke permukaan. Dalam kesempatan itu, David ditanya apakah ia memiliki pesan untuk Brooklyn.

Selain itu, ia juga ditanya apakah merasa kehidupan pribadi keluarganya terlalu diekspos ke publik. Namun, David Beckham memilih untuk tidak memberikan komentar apa pun dan tetap berjalan meninggalkan awak media saat pertanyaan tersebut diajukan.

Diketahui, konflik di keluarga Beckham terungkap setelah Brooklyn mengunggah pernyataan panjang di Instagram. Ia mengaku telah diam selama bertahun-tahun dan menegaskan tidak ingin berdamai dengan keluarganya.

Selama ini, Brooklyn mengaku berusaha bertahan demi menjaga privasi, kedamaian, dan kebahagiaan keluarga barunya. Brooklyn merupakan anak sulung David Beckham dan desainer mode Victoria Beckham.