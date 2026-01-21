Mengejutkan, Sebatang Pensil Ditemukan di Kandung Kemih Anak 12 Tahun

Mengejutkan, Sebatang Pensil Ditemukan di Kandung Kemih Anak 12 Tahun. (Foto: IG ryuurology)

JAKARTA - Seorang dokter menemukan kasus yang tidak biasa. Sebatang pensil ditemukan berada di kandung kemih seorang anak berusia 12 tahun.

Dokter spesialis urologi, dr. Ryuu Damara Parisudha, Sp.U, mengisahkan pengalamannya saat menangani kasus tersebut. Awalnya, sang anak datang dengan keluhan nyeri dan kesulitan buang air kecil.

Setelah ditanya lebih lanjut oleh dokter, diketahui bahwa anak tersebut sempat mencoba memasukkan sebuah pensil ke area kemaluannya.

Tanpa disadari, pensil tersebut masuk melalui saluran kencing bawah dan terdorong hingga ke kandung kemih.

“Hasil USG dan foto BNO menunjukkan pensil berada di kandung kemih,” jelas dr. Ryuu, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Rabu (21/1/2026).

Setelah dilakukan tindakan teropong sistoskopi melalui saluran kencing, pensil tersebut akhirnya berhasil dikeluarkan. Kondisi kandung kemih pun dipastikan aman setelah benda asing tersebut dievakuasi.