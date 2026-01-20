Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Sedih Florencia Lolita, Pramugari Korban Pesawat ATR 40-500 yang Jatuh Ternyata Akan Menikah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |16:45 WIB
Kisah Sedih Florencia Lolita, Pramugari Korban Pesawat ATR 40-500 yang Jatuh Ternyata Akan Menikah
Kisah Sedih Florencia Lolita, Pramugari Korban Pesawat ATR 40-500 yang Jatuh Ternyata Akan Menikah (Foto: Instagram)
JAKARTA – Kisah sedih Florencia Lolita, pramugari korban pesawat ATR 40-500 yang jatuh, ternyata akan menikah. Florencia Lolita merupakan salah satu awak kabin yang bertugas di pesawat ATR 40-500 tersebut.

Pesawat dilaporkan hilang kontak saat akan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Sabtu (17/1/2026). Pesawat itu sebelumnya lepas landas dari Yogyakarta menuju Makassar. Florencia Lolita Wibisino, atau akrab disapa Olen, diketahui berdarah Manado.

Melansir dari situs LinkedIn, perempuan tersebut merupakan lulusan Universitas Pelita Harapan (UPH). Awal mula karier Florencia Lolita sebagai pramugari dimulai di PT Wings Abadi Airlines sebagai Flight Attendant Company Checker Instructor sejak 2012.

Kemudian, ia diangkat sebagai Manager Training Flight Attendant. Salah satu kerabat Florencia Lolita mengungkapkan bahwa pramugari tersebut tengah menyusun rencana pernikahan.

“Kami masih menunggu kabar Olen (Florencia Lolita). Ini begitu menyakitkan bagi kami. Olen somo kaweng (Olen mau menikah),” ungkap Anastasya, kerabat Florencia.

Kronologi Pesawat Hilang Kontak di Maros

