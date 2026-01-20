Viral! Pengantin di Tasikmalaya Gelar Pernikahan Pakai Konsep Cosplay Anime Demon Slayer

JAKARTA - Viral pengantin di Tasikmalaya gelar pernikahan pakai konsep cosplay Anime. Pasangan Bening dan Cecep memilih konsep pernikahan yang tak biasa. Mereka memilih menikah dengan konsep Cosplay Anime, yakni serial anime populer Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

Kedua pengantin juga tak memakai busana yang biasa. Pengantin pengantin pria dan wanita tampil serasi dengan kostum karakter Giyu Tomioka dan Shinobu Kocho.

"Shinobu dan Giyu gak bersatu di anime? Di dunia nyata kami satukan," tulis Bening dalam Instagramnya @amy_chan.10, dikutip Selasa (20/1/2026).

Selain mempelai, para pengiring pengantin hingga tamu undangan juga tampak antusias mengenakan kostum karakter Demon Slayer. Mulai dari anggota Hashira hingga karakter populer seperti Zenitsu dan Obanai, seluruhnya ikut memeriahkan pernikahan unik bertema cosplay anime tersebut.

Kehadiran para cosplayer di area pelaminan menciptakan perpaduan menarik antara prosesi pernikahan yang sakral dengan konsep cosplay Demon Slayer. Meski menikah dengan konsep Anime, Bening dan Cecep tetap mengenakan busana adat saat menggelar akad nikah.

Keduanya menjalani prosesi akad nikah secara khidmat dengan balutan busana adat Sunda dan pakaian formal. Pada momen akad nikah, pengantin tampil anggun mengenakan busana adat Sunda serba putih. Pengantin wanita mengenakan ronce melati, sementara pengantin pria tampil mengenakan blangkon sambil menunjukkan buku nikah mereka.



