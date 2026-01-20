Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pevita Pearce Ketakutan Dengar Token Listrik Bunyi Tut-Tut, Dikira Ada Bom Padahal Mau Habis!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |11:13 WIB
Viral Pevita Pearce Ketakutan Token Listrik Bunyi Tut-Tut, Dikira Ada Bom Padahal Mau Mau Habis! (Layar Tangkap Lambe Turah)
A
A
A

JAKARTA - Pevita Pearce membagikan pengalaman menegangkan saat mendengar bunyi tut-tut dari Meter Prabayar (MPB) atau yang lebih dikenal sebagai token listrik. Ia sempat mengira suara tersebut berasal dari bom.

Karena ini merupakan pengalaman pertamanya menggunakan token listrik, Pevita tidak mengetahui bahwa bunyi tut-tut tersebut merupakan alarm peringatan sisa pulsa listrik yang hampir habis.
“Jadi ada bunyi-bunyi yang bikin aku takut banget. Itu aku kira kayak bunyi bom atau kayak bunyi mau meledak, dan ternyata bunyi ini dong,” ujarnya sambil menunjuk ke arah alat MPB, dalam video yang diunggah akun Lambe Turah, Selasa (20/1/2026).

Setelah mengetahui suara tersebut berasal dari alat MPB, Pevita pun mencoba mencari tahu penyebabnya. Ia kemudian menyadari bahwa posisi alat token listrik itu terpasang terlalu tinggi dan sulit dijangkau olehnya.

“Mas Token, kenapa ya itu dipasang tinggi banget? Aku kan enggak nyampe. Jadi harus naik tangga,” ucapnya di akhir video tersebut.

Meski sempat ketakutan, Pevita memastikan semuanya berjalan dengan baik.
“Tapi all good. Today aku belajar something new,” tutupnya.

Aksi polos Pevita Pearce ini pun langsung menuai beragam komentar dari netizen. Di kolom komentar, warganet memberikan respons kocak atas pengalaman tersebut.

 

