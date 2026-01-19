Daviena Skincare Ditarik BPOM, Mengandung Bahan Berbahaya

JAKARTA - Nama Daviena, selebgram sekaligus pengusaha skincare menjadi sorotan. Hal Itu setelah produk skincare miliknya masuk dalam daftar kosmetik yang ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Informasi tersebut tercantum dalam dokumen resmi BPOM tentang temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya, periode Triwulan IV. Demikian seperti dikutip dari BPOM, Senin (19/1/2025)

Produk yang ditarik tersebut salah satunya Daviena Skincare Intensive Night Cream with AHA. Produk itu dinyatakan mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam kosmetik sehingga ditarik dari peredaran.

Media sosial Daviena pun ramai diserbu komentar netizen seusai informasi tersebut dirilis. Owner dengan nama asli Melvhina Husyanti itu juga tampak tetap gencar melakukan promosi produknya yang lain di Instagram Story.

Dalam postingan terbarunya, Daviena menuai beragam kritik meski tidak sedang mempromosikan skincare. Warganet mempertanyakan keamanan produk yang selama ini dipasarkan. Bahkan ada yang menuding Daviena telah menjual skincare berbahaya kepada konsumen.