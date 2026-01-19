Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Luna Maya Puji Masakan Maxime Bouttier: Selalu Enak, Tak Pernah Request Menu

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |16:01 WIB
Luna Maya Puji Masakan Maxime Bouttier: Selalu Enak, Tak Pernah Request Menu
Luna Maya Puji Masakan Maxime Bouttier: Selalu Enak, Tak Pernah Request Menu. (Foto: IG Luna Maya)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Luna Maya mengaku bahagia memiliki suami yang pandai memasak. Ia menyebut Maxime Bouttier hampir selalu berhasil menyajikan hidangan lezat, hingga dirinya jarang meminta menu tertentu.

Luna bahkan mengakui kemampuan memasak sang suami berada di atas dirinya. Meski bisa memasak, Luna mengatakan Maxime jauh lebih rajin bereksperimen di dapur.

LUna Maya IG

(Luna Maya. Foto @IG Luna Maya) 

Experience-nya happy-happy aja. Justru senang karena dia lebih pintar masak dibanding saya. Saya bisa masak juga, cuma dia lebih rajin, saya lebih malas,” ujar Luna Maya saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurut Luna, Maxime kerap menyajikan masakan western dengan racikan dan eksperimen sendiri. Ia juga rutin mencari inspirasi menu dari berbagai platform media sosial.

 

