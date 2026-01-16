Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Satu Langkah Menuju Galeri: Pertaruhan Terakhir Black Team di MasterChef Indonesia Season 13!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |14:50 WIB
Satu Langkah Menuju Galeri: Pertaruhan Terakhir Black Team di MasterChef Indonesia Season 13!
Satu Langkah Menuju Galeri: Pertaruhan Terakhir Black Team di MasterChef Indonesia Season 13! (Foto: Okezone)
JAKARTA - Persaingan di MasterChef Indonesia Season 13 semakin memanas memasuki Episode 10 dan 11 di minggu ini. Babak ini menjadi momen krusial bagi para kontestan yang tergabung dalam Black Team, karena mereka dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan diri dan merebut kembali posisi aman di kompetisi.

Pada tantangan awal, Black Team ditantang untuk membuat satu hidangan yang terinspirasi dari tiga inspirational dish yang telah diperkenalkan langsung oleh para juri. Tantangan ini seharusnya menjadi peluang emas bagi para kontestan untuk menunjukkan kreativitas, teknik, dan pemahaman mereka terhadap cita rasa serta konsep masakan tingkat tinggi.

Namun sayangnya, banyak kontestan Black Team tidak mampu memanfaatkan momen penting ini dengan maksimal. Beberapa hidangan dinilai kurang matang dari segi konsep, eksekusi, hingga keseimbangan rasa. Kesalahan kecil yang terjadi justru berdampak besar, mengingat fase kompetisi yang semakin ketat dan tanpa banyak toleransi.

Di tengah tekanan yang semakin tinggi, para juri pun tak ragu memberikan kritik tajam yang membangun. Setiap kesalahan dicermati dengan detail, karena di fase ini konsistensi dan kematangan teknik menjadi penentu utama siapa yang layak melangkah lebih jauh dalam kompetisi.

Di episode kali ini, Black Team benar-benar berada di titik penentuan. Mereka ditantang untuk mendapatkan kembali apron putihnya. Taruhannya pun tidak main-main. Jika berhasil lolos di babak ini, para kontestan Black Team hanya tinggal satu langkah lagi menuju Galeri MasterChef Indonesia, tempat yang menjadi impian setiap peserta sejak awal kompetisi. Tekanan, emosi, dan ambisi berpadu dalam setiap sajian yang mereka tampilkan.

Sorotan juga tertuju pada mental para kontestan Black Team. Bukan hanya soal rasa dan plating, tetapi bagaimana mereka mampu bangkit, beradaptasi, dan mengambil keputusan tepat dalam waktu terbatas menjadi faktor krusial yang menentukan nasib mereka di dapur MasterChef Indonesia.

Tak berhenti sampai di sana, kontestan yang lolos di babak awal harus kembali berhadapan dengan White Team. Duel ini menjadi ujian terakhir sebelum akhirnya mereka bisa kembali melangkah bersama ke Galeri MasterChef Indonesia, dengan posisi yang setara dan persaingan yang semakin panas.

