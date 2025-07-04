Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Siap Bersaing di Galeri MasterChef Indonesia? Ikuti Audisinya Sekarang!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |17:48 WIB
JAKARTA - Setelah sukses membangkitkan semangat kuliner Tanah Air di musim-musim sebelumnya, MasterChef Indonesia kembali membuka audisi untuk Season 13! Ini saatnya para koki amatir dari seluruh Indonesia menunjukkan keahlian memasak terbaik dan berjuang untuk memperebutkan gelar The Next MasterChef Indonesia.

Audisi MasterChef Indonesia Season 13 memberi kesempatan luas bagi para koki amatir untuk ikut serta. Apakah kamu seorang home cook, foodpreneur, mahasiswa kuliner atau hanya sekedar memiliki passion memasak? MasterChef Indonesia mencari kamu yang berani, kreatif, dan punya rasa!

Berikut syarat & ketentuan untuk mengikuti Audisi Masterchef Indonesia 13:

- WNI, 17-55 Tahun
- Memiliki hobi memasak
- Download aplikasi RCTI+
- Klik banner Audisi Masterchef Indonesia Season 13 https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/181
- Upload video audisi di aplikasi RCTI+ dengan durasi maks. 5 menit (maks. 500MB/video)
- Beri judul menarik dengan menggunakan hashtag #ONLINEAUDITIONMCI13

Siapkan diri kamu untuk mengikuti Audisi Masterchef Indonesia Season 13 yang sudah dibuka sejak 13 Juni 2025 dan akan ditutup hingga 22 Agustus 2025. Info lebih lanjut mengenai audisi MasterChef Indonesia Season 13 terupdate bisa diakses media sosial resmi @masterchefina.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
