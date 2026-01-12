Viral Guru Mirip Jule, Ternyata Begini Kelanjutannya Agar Tampak Berbeda

Viral Guru Mirip Jule, Ternyata Begini Kelanjutannya Agar Tampak Berbeda. (Foto: Ist)

JAKARTA - Belum lama ini viral seorang guru yang dinobatkan oleh murid-muridnya mirip dengan Julia Prastini alias Jule. Hal tersebut membuat sang guru kaget.

Pengalaman mengejutkan itu dialaminya saat hari pertama mengajar sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah. Begitu masuk kelas, murid-muridnya berteriak memanggil-manggil nama Jule.

(Jule yang sesungguhnya, saat masih bersama dengan mantan suaminya Daehoon. Foto: IG Jule)

“Kenal aja belum, astaga. Wajahku senyum, tapi hatiku bergemuruh. Tapi ingat kalau day 1 ngajar,'' ujarnya di akun lovely.unggie, Senin (12/1/2026).

Kondisi tersebut pun membuatnya tidak nyaman, mengingat Jule tengah tersandung kasus perselingkuhan dengan mantan suaminya, Na Daehoon. Dalam chat yang tersebar di media sosial, Jule mengaku kerap menerima tindak kekerasan selama menikah dengan influencer asal Korea Selatan tersebut.