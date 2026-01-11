Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Makanan Cocok Dikonsumsi saat Sakit, Bantu Tambah Energi

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |21:05 WIB
5 Makanan Cocok Dikonsumsi saat Sakit, Bantu Tambah Energi
5 Makanan Cocok Dikonsumsi saat Sakit, Bantu Tambah Energi. (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah cuaca yang tak menentu, seseorang kerap jatuh sakit akibat menurunnya daya tahan tubuh. Kondisi ini bisa disebabkan oleh musim pancaroba maupun pola hidup yang kurang sehat, sehingga imunitas melemah dan tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit.

Saat tubuh sedang sakit, nafsu makan biasanya ikut menurun. Padahal, tubuh tetap membutuhkan asupan nutrisi yang cukup agar proses penyembuhan dapat berjalan lebih cepat.

Memilih makanan yang tepat sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh, mengurangi gejala penyakit, serta membantu proses pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan makanan yang sehat dan bergizi untuk mengembalikan energi dan mempercepat kesembuhan.

Lantas, makanan apa saja yang baik dikonsumsi saat sakit? Berikut informasinya, dikutip dari Healthline, Senin (12/1/2026).

1. Sup Hangat
Sup hangat, terutama sup ayam, menjadi pilihan utama saat sakit. Kandungan cairan yang tinggi membantu mencegah dehidrasi, sementara kuah hangat dapat melegakan tenggorokan dan hidung tersumbat. Sup ayam juga mengandung protein dan mineral yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

2. Bubur dan Nasi Lembek
Bubur dan nasi lembek mudah dicerna sehingga tidak memberatkan sistem pencernaan. Makanan ini cocok untuk orang yang sedang demam, mual, atau mengalami gangguan pencernaan. Bubur dapat dikombinasikan dengan sayuran atau potongan ayam agar kandungan gizinya lebih lengkap.

 

Halaman:
1 2
      
