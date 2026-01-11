Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Aurelie Moeremans, Aktris yang Pernah Jadi Korban Grooming

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |16:25 WIB
Profil Aurelie Moeremans, Aktris yang Pernah Jadi Korban <i>Grooming</i>
Profil Aurelie Moeremans, Aktris yang Pernah Jadi Korban Grooming. (Foto: IG Aurelie Moeremans)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans baru-baru ini menjadi sorotan usai mengungkap pengalaman dirinya yang mengalami grooming sejak usia 15 tahun. Hal itu dituangkan Aurelie lewat karya buku yang ia tulis berjudul Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth.

Pengalaman grooming yang dialami istri Tyler Bigenho ini sontak menuai simpati warganet. Kisah manipulatif hingga pengalaman traumatis juga diceritakan Aurelie dalam bukunya.

Profil Aurelie Moeremans

Aurelie Moeremans dikenal sebagai salah satu figur publik Indonesia yang memiliki talenta multidimensi. Ia bukan hanya dikenal sebagai aktris, tetapi juga sebagai penyanyi dan model yang konsisten menunjukkan perkembangan karier dari waktu ke waktu. 

Dengan pesona natural dan kemampuan akting yang kuat, Aurelie berhasil membangun citra sebagai artis muda yang serius menekuni dunia hiburan.

Aurelie Moeremans

(Foto : Aurelie Moeremans dengan baju tradisional kebaya berwarna dusty pink/IG Aurelie Moeremans)

Awal Kehidupan dan Latar Belakang

Aurelie Moeremans lahir pada 8 Agustus 1993. Ia memiliki latar belakang keturunan Belgia - Indonesia, yang memberinya karakter visual khas dan mudah dikenali. Sejak usia muda, Aurelie telah menunjukkan ketertarikan pada seni, khususnya dunia hiburan. 
Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting yang mendorongnya untuk berani terjun ke industri yang kompetitif ini.

Nama Aurelie Moeremans mulai dikenal luas melalui perannya di berbagai sinetron televisi. Aktingnya yang ekspresif dan mudah menyatu dengan karakter membuatnya cepat menarik perhatian penonton. Ia kerap dipercaya memerankan tokoh utama maupun karakter dengan konflik emosional yang kuat.

Tak hanya di layar kaca, Aurelie juga memperluas kiprahnya ke layar lebar. Ia terlibat dalam sejumlah film Indonesia dengan genre yang beragam, mulai dari drama romantis hingga film bertema aksi dan psikologis.

 

Halaman:
1 2
      
