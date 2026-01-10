5 Cara Mudah Redakan Stres dan Kecemasan

JAKARTA - Stres dan rasa cemas sering datang tanpa disadari akibat berbagai faktor, seperti rutinitas yang padat, tekanan pekerjaan, hingga paparan informasi yang berlebihan. Jika dibiarkan, kondisi ini bukan hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga kesehatan fisik.

Namun, jangan khawatir. Ada berbagai cara sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari untuk membantu meredakan stres dan kecemasan. Berikut ini lima cara yang bisa diterapkan secara konsisten agar tubuh dan pikiran lebih rileks, seperti dikutip Healthline, Minggu (11/1/2026).

1. Rutin Bergerak dan Berolahraga

Aktivitas fisik menjadi salah satu cara paling efektif untuk meredakan stres. Saat tubuh bergerak, otak akan melepaskan endorfin atau hormon bahagia yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi ketegangan. Olahraga juga membantu menurunkan kadar hormon stres, seperti kortisol.

Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat. Cukup dengan jalan kaki santai, bersepeda, yoga, atau peregangan ringan selama 20–30 menit. Kuncinya adalah konsisten.

2. Menjaga Pola Makan Seimbang

Apa yang dikonsumsi berpengaruh besar terhadap kondisi mental. Pola makan tinggi gula, makanan olahan, dan minuman manis dapat memicu lonjakan energi, tetapi juga membuat tubuh cepat lelah.

Sebaliknya, asupan makanan bergizi membantu tubuh lebih stabil dalam menghadapi tekanan. Memperbanyak konsumsi sayur, buah, protein, biji-bijian utuh, serta minum air putih yang cukup dapat membantu menyeimbangkan energi dan menjaga suasana hati.