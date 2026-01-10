Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bocil Ngadem di Chiller, Pemilik Warung: Gak Punya AC di Rumah

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |07:04 WIB
Viral Bocil <i>Ngadem</i> di <i>Chiller</i>, Pemilik Warung: Gak Punya AC di Rumah
Viral Bocil {Ngadem} di {Chiller}, Pemilik Warung: Gak Punya AC di Rumah. (Foto: putra.youu)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang bocah kecil atau bocil mengejutkan para pembeli karena berada di dalam chiller. Bocil berada di dalam etalase pendingin bersama minuman yang dijajakan. 

Bocil tersebut berasa di rak paling bawah dan menyita perhatian bagi siapa saja yang datang ke toko. Bocil tersebut tampak menggunakan baju main berwarna kuning. 

9 Tips Hadapi Cuaca Panas yang Menyengat

Dia membungkuk menyesuaikan ukuran rak chiller agar badannya masuk ke dalam chiller. Tanpa takut tersetrum, bocil tersebut malah tampak santai dan asyik menonton video dari handphone (HP). Gawai tersebut pun juga dibawanya masuk ke dalam chiller. 

Video itu pun viral setelah diposting oleh akun putra.youu di TikTok. Bahkan dia sempat menanyakan kepada si Ibu Penjaga Warung alasan si anak di dalam chiller. 

"Kata Ibu warungnya, di kamar enggak ada AC. Jadi ditaro kulkas aja biar adem," ujar putra.youu, dikutip Minggu (11/1/2026).  

 

Halaman:
1 2
      
