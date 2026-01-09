Viral Materi Stand Up Pandji Soal Kelopak Mata Mengantuk, Dokter Tompi Sebut Itu Penyakit Ptosis

JAKARTA - Dokter Tompi baru-baru ini menjadi sorotan usai menegur materi stand up comedy milik komika Pandji Pragiwaksono. Hal ini bermula saat Pandji menyinggung mata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sebutan “ngantuk”.

Ucapan Pandji tersebut mendapat teguran dari Dokter Tompi yang menganggapnya sebagai hinaan fisik. Dokter Tompi menjelaskan kondisi mata Wakil Presiden Gibran kerap disebut sebagai ptosis.

Lantas, seperti apa penjelasan mengenai kondisi mata ptosis ini?

Melansir American Academy of Ophthalmology, ptosis adalah kondisi medis di mana kelopak mata atas turun atau terkulai lebih rendah dari posisi normal. Kondisi ini dapat terjadi pada satu mata (unilateral) maupun kedua mata (bilateral), dengan tingkat keparahan yang bervariasi, mulai dari ringan hingga menutupi sebagian atau seluruh pupil sehingga mengganggu penglihatan.

Ptosis dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa dan tidak hanya berdampak pada penampilan, tetapi juga dapat memengaruhi fungsi penglihatan serta kualitas hidup seseorang.

Ptosis terjadi ketika otot pengangkat kelopak mata, yakni levator palpebrae superioris, atau saraf yang mengontrolnya mengalami gangguan. Beberapa penyebab umum ptosis antara lain gangguan saraf, beban berlebihan pada kelopak mata seperti tumor, faktor usia lanjut, hingga bawaan lahir.