Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Materi Stand Up Pandji Soal Kelopak Mata Mengantuk, Dokter Tompi Sebut Itu Penyakit Ptosis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |06:29 WIB
Viral Materi Stand Up Pandji Soal Kelopak Mata Mengantuk, Dokter Tompi Sebut Itu Penyakit Ptosis
Viral Materi Stand Up Pandji Soal Kelopak Mata Mengantuk, Dokter Tompi Sebut Itu Penyakit Ptosis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Tompi baru-baru ini menjadi sorotan usai menegur materi stand up comedy milik komika Pandji Pragiwaksono. Hal ini bermula saat Pandji menyinggung mata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sebutan “ngantuk”.

Ucapan Pandji tersebut mendapat teguran dari Dokter Tompi yang menganggapnya sebagai hinaan fisik. Dokter Tompi menjelaskan kondisi mata Wakil Presiden Gibran kerap disebut sebagai ptosis.

Lantas, seperti apa penjelasan mengenai kondisi mata ptosis ini?

Melansir American Academy of Ophthalmology, ptosis adalah kondisi medis di mana kelopak mata atas turun atau terkulai lebih rendah dari posisi normal. Kondisi ini dapat terjadi pada satu mata (unilateral) maupun kedua mata (bilateral), dengan tingkat keparahan yang bervariasi, mulai dari ringan hingga menutupi sebagian atau seluruh pupil sehingga mengganggu penglihatan.

Ptosis dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa dan tidak hanya berdampak pada penampilan, tetapi juga dapat memengaruhi fungsi penglihatan serta kualitas hidup seseorang.

Ptosis terjadi ketika otot pengangkat kelopak mata, yakni levator palpebrae superioris, atau saraf yang mengontrolnya mengalami gangguan. Beberapa penyebab umum ptosis antara lain gangguan saraf, beban berlebihan pada kelopak mata seperti tumor, faktor usia lanjut, hingga bawaan lahir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/612/3194453/nisya-GZCo_large.jpg
Siapa Khairun Nisya? Pramugari Gadungan yang Diamankan di Bandara Soekarno-Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/612/3194377/jule-YIcM_large.jpg
Viral! Jule Ternyata Incar Jefri Nichol Sejak 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/612/3194278/cilia_flores-Txut_large.jpg
Profil dan Potret Cilia Flores, Ibu Negara Venezuela yang Ikut Diamankan Pasukan Elit AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/612/3194122/jule-ebET_large.jpg
Fakta-Fakta Jule dan Jefri Nichol Diduga Punya Hubungan hingga Liburan Bareng ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/611/3194069/viral-nOwB_large.jpg
Viral Influencer Kecantikan Lunasi Utang Keluarga Rp912 Juta, Dituduh Palsukan Penyakit Cerebral Palsy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/612/3193961/jule-8Muf_large.jpg
Heboh Video Jule Tanpa Hijab, Netizen Ingatkan Soal Cancel Culture!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement