Viral! Kafe Pakai Kemasan Infus untuk Minuman, Netizen: Bayangin Itu Limbah Medis

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah kafe di Bali yang menggunakan konsep berbeda dalam penyajian menu minumannya. Kafe bernama Buba Tea Bali itu menggunakan kemasan infus sebagai wadah minuman.

Keunikan ini terekam dalam sebuah konten TikTok dan kembali diunggah di akun X @txtfrombrand. Kini, video tersebut ramai diperbincangkan karena warganet mempertanyakan keterangan D5 yang ada pada kemasan.

Seorang perawat yang sering membagikan isu kesehatan turut mengunggah ulang cuitan tersebut dan memaparkan beberapa alasan mengapa gimmick yang digunakan kafe itu berbahaya. Rizal, selaku pemilik akun X @afrkml, menilai hal ini harus segera dihentikan.

Pertama, karena adanya label obat keras pada kemasan. Ia juga mempertanyakan mengapa kemasan infus itu masih terdapat label nama sebuah perusahaan.

Tentunya hal tersebut menjadi tanda tanya besar, apakah kemasan ini sengaja di-custom atau hanya sekadar limbah medis yang digunakan kembali. Rizal juga menjelaskan, baik membeli baru maupun menggunakan limbah medis, keduanya sama-sama berisiko bagi konsumen.

Jika membeli baru, Rizal mempertanyakan ke mana perginya cairan bawaan yang ada. Selain itu, kemasan tersebut juga tidak memiliki standar food grade yang jelas.

Kemasan itu dibuat khusus untuk cairan kimia medis. Selain itu, tidak ada uji penggunaan untuk cairan konsumsi.