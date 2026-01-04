Miss World Vietnam 2023 Magang di Dior Bandara, Ini Apresiasi Mengejutkan sang CEO

JAKARTA – Miss World Vietnam 2023, Huynh Tran Y Nhi, banting setir menjadi SPG (sales assistant) di bandara. Keputusan ini diambilnya untuk menambah pengalaman selama kuliah.

Kabar tersebut akhirnya sampai ke CEO Sen Vang Entertainment, Pham Kim Dung. Bukannya merasa malu karena khawatir citranya sebagai Miss World akan menurun, Pham Kim Dung justru menyatakan rasa bangganya atas pencapaian Y Nhi.

Dikutip dari e.vnexpress, Minggu (4/1/2025), sang CEO juga memuji penampilan Y Nhi di lingkungan kerja serta dedikasinya dalam menyeimbangkan studi dan pekerjaan.

Menurut Pham Kim Dung, Y Nhi menunjukkan kemampuan yang kuat sebagai sales assistant, yang terbukti dari pengakuan Dior yang memberinya hadiah sebagai apresiasi atas kinerjanya.

Menjadi Perhatian Publik