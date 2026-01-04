Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Setelah Gamis Shimmer dan Katbol, Kini Viral Rompi Lepas untuk Tren Lebaran 2026 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |13:52 WIB
Setelah Gamis Shimmer dan Katbol, Kini Viral Rompi Lepas untuk Tren Lebaran 2026 
Setelah Gamis Shimmer dan Katbol, Kini Viral Rompi Lepas untuk Tren Lebaran 2026. (Foto: @sudartiindraaa)
A
A
A

JAKARTA - Lebaran masih dua bulan lagi. Tetapi Pasar Tanah Abang dan pasar sudah mulai ramai gamis rompi lepas, yang diklaim menjadi tren gamis Lebaran 2026. 

Setiap tahun ada saja tren gamis yang bermuara dari setra utama seperti Pasar Tanah Abang dan Pasar Johar Semarang. Jika tahun 2024 tren gamis shimer-shimmer, kemudian tahun 2025 Baju Katbol alias katun bolong, kini beralih ke gamis rompi lepas. 

Rompi lepas adalah model busana yang dimaksud, yakni gamis dengan inner dan rompi panjang. Rompi tersebut dijadikan outer dengan tali yang bisa dilepas. Sehingga terlihat seperti memakai dua gamis sekaligus. 

Gamis Rompi Lepas, tanahabang_media

(Foto: tanahabang_media)

Dikutip dari Explore Tanah Abang, Minggu (4/1/2026), kondisi pasar terbesar di Asia Tenggara itu sudah diramaikan oleh pembeli gamis. "Kamu sudah beli gamis rompi lepas belum?" demikian keterangan akun tersebut. 

Mengomentari hal tersebut, akun Zayyidany mempertanyakan fenomena yang ramai dibicarakan dengan menulis, “Trendnya apaaaa? Biar gak beli.” Namun, @dinsmz13 menilai model tersebut bukan tren baru karena mengaku sudah memakainya sejak tahun 2020, bahkan menyebut bahwa tahun lalu model gamis dengan outer brokat panjang juga sudah digunakan. Menanggapi hal itu, @liana_de berpendapat bahwa tren mode memang berulang, hanya kembali muncul di tahun yang berbeda. @e.g.g.s.t.r pun mengaku sudah memiliki gamis outer sejak tiga tahun lalu dan baru menyadari kini model tersebut kembali tren. 

Hal ini ditanggapi bercanda oleh @nisaicha46_ yang menyebut pemakai awal seolah berasal dari masa depan. Di sisi lain, @dinsmz13 juga mengungkapkan keraguannya membeli gamis tersebut karena tinggal di Kalimantan dan merasa modelnya terlihat berat serta berpotensi gerah, sehingga akhirnya memilih membeli tunik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198158//viral-dFj4_large.jpg
Kakek Pedagang Es Kue Jadul Ngaku Dipukuli Polisi, Ini Penjelasan Kapolsek Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198133//viral-NoLp_large.jpg
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Bukan Restorative Justice dan Harus Dihentikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/482/3198123//ahli_gizi-Rd8p_large.jpg
Viral Es Gabus Diduga Berbahaya, Ini Penjelasan Ahli Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198122//viral-PqWb_large.jpg
TNI Hukum Serda Heri yang Intimidasi Kakek Penjual Es Kue Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198107//bhabinkamtibmas_dan_babinsa-N2vF_large.jpeg
Bhabinkamtibmas Tuding Penjual Es Pakai Bahan Spons Diperiksa Propam, Terancam Sanksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198050//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-pXys_large.jpg
Polda Metro Minta Maaf soal Pedagang Es Dituding Pakai Bahan Spons
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement