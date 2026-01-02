Viral! Jari Pria Ini Diamputasi Usai Digigit Hewan Peliharaannya

JAKARTA – Sebuah insiden mengerikan viral di media sosial setelah seorang pria di Beijing harus kehilangan ibu jarinya akibat digigit hewan peliharaannya sendiri. Peristiwa ini terjadi saat korban berusaha memberi makan hewan reptil yakni ular yang sedang sakit.

Insiden tersebut dilaporkan media pemerintah China, CCTV, pada 18 Desember lalu. Pria bermarga Huang itu diketahui memelihara ular berbisa berhidung panjang, yang di China dikenal sebagai “ular lima langkah”.

Menurut kepercayaan rakyat setempat, seseorang yang digigit ular ini diyakini akan meninggal setelah berjalan lima langkah. Meski terkesan mitos, racun ular tersebut memang tergolong sangat mematikan.

Huang mengaku tertarik memelihara ular sejak kecil. Saat hewan peliharaannya jatuh sakit dan tidak bisa makan sendiri, ia mencoba menyuapinya secara manual. Namun nahas, ular tersebut justru menggigit ibu jarinya.

“Racun itu sangat membahayakan fungsi pembekuan darah saya. Ibu jari saya mengalami nekrosis dan dokter memutuskan untuk mengamputasinya,” ujar Huang dilansir dari SCMP, Jumat (2/12/2026).