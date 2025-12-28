Chia Seed Pudding vs Yogurt, Mana yang Lebih Sehat untuk Sarapan?

JAKARTA - Memilih sarapan yang mengenyangkan dan sehat terkadang membingungkan. Dua pilihan yang sering muncul sebagai opsi sarapan sehat adalah chia seed pudding dan yogurt.

Namun, di antara keduanya, manakah yang lebih sehat? Berikut kelebihan dari masing-masing makanan tersebut, seperti dikutip Verywell Health, Senin (29/12/2025).

Chia seed pudding dibuat dari biji chia yang direndam dalam cairan seperti susu hewani atau nabati hingga membentuk tekstur puding yang kenyal. Biji chia sendiri berasal dari tanaman Salvia hispanica dan selama ribuan tahun telah digunakan sebagai makanan bernutrisi tinggi.

Sementara itu, yogurt adalah produk susu yang difermentasi dengan bakteri hidup. Yogurt memiliki tekstur lebih creamy dan dikenal sebagai sumber probiotik, yaitu bakteri baik yang mendukung kesehatan usus, serta sebagai sumber protein dan kalsium yang baik.

Chia seed pudding unggul dalam hal kandungan omega-3, khususnya ALA (alpha-linolenic acid), jenis asam lemak baik yang tidak diproduksi tubuh sendiri sehingga harus didapat dari makanan. Chia seed juga menyediakan lebih banyak omega-3 dibandingkan yogurt biasa, termasuk yang berbahan susu sapi.