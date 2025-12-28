Kerap Gunakan Tas Mahal, Pernyataan Aura Kasih Soal Tampil Sederhana Kembali Viral

JAKARTA - Pernyataan Aura Kasih empat tahun lalu kembali viral. Selain membahas soal pelakor, ia juga sempat membicarakan dirinya yang disebut selalu berusaha tampil sederhana.

Menurut Aura, value seseorang tidak terletak pada barang mahal yang dipakai. Ia bahkan menganjurkan untuk melakukan perawatan diri daripada uang yang dimiliki digunakan untuk membeli barang mahal.

Menurutnya, fenomena ini seiring dengan masifnya media sosial, di mana orang berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa diri mereka.

“Mereka selalu mikir, ‘gue tuh kalau nggak pakai tas ini, gue tuh kayak nggak ada valuenya,’ padahal sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Yang dibenerin tuh kalau gue pribadi ya, mendingan muka lo aja yang dirombak,” ujar Aura, di podcast Close The Door Deddy Corbuzier, seperti dikutip Minggu (28/12/2025).

“Aku tuh ke mal pakai Swallow, dengan aku pakai baju kayak gitu emang mereka nggak tahu Aura Kasih lagi? Kan masih tetap aku,” tambahnya.

Aura juga mengakui bahwa sehari-hari ia hanya memakai barang murah dan sederhana karena merasa value sudah ada dalam dirinya. Namun, ucapan ini bak ironi dengan kenyataan yang kini ditunjukkan Aura Kasih di media sosialnya.

Di mana sejak namanya menjadi sorotan karena disebut-sebut sebagai wanita yang menjadi simpanan Ridwan Kamil, outfit dan gaya hidup Aura juga turut menjadi perbincangan. Seperti halnya baru-baru ini ketika berlibur ke Jepang.