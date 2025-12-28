Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kerap Gunakan Tas Mahal, Pernyataan Aura Kasih Soal Tampil Sederhana Kembali Viral

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |19:21 WIB
Kerap Gunakan Tas Mahal, Pernyataan Aura Kasih Soal Tampil Sederhana Kembali Viral
Kerap Gunakan Tas Mahal, Pernyataan Aura Kasih Soal Tampil Sederhana Kembali Viral. (Foto: IG Aura Kasih)
A
A
A

JAKARTA - Pernyataan Aura Kasih empat tahun lalu kembali viral. Selain membahas soal pelakor, ia juga sempat membicarakan dirinya yang disebut selalu berusaha tampil sederhana.

Menurut Aura, value seseorang tidak terletak pada barang mahal yang dipakai. Ia bahkan menganjurkan untuk melakukan perawatan diri daripada uang yang dimiliki digunakan untuk membeli barang mahal.

Menurutnya, fenomena ini seiring dengan masifnya media sosial, di mana orang berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa diri mereka.

“Mereka selalu mikir, ‘gue tuh kalau nggak pakai tas ini, gue tuh kayak nggak ada valuenya,’ padahal sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Yang dibenerin tuh kalau gue pribadi ya, mendingan muka lo aja yang dirombak,” ujar Aura, di podcast Close The Door Deddy Corbuzier, seperti dikutip Minggu (28/12/2025). 

“Aku tuh ke mal pakai Swallow, dengan aku pakai baju kayak gitu emang mereka nggak tahu Aura Kasih lagi? Kan masih tetap aku,” tambahnya.

Aura juga mengakui bahwa sehari-hari ia hanya memakai barang murah dan sederhana karena merasa value sudah ada dalam dirinya. Namun, ucapan ini bak ironi dengan kenyataan yang kini ditunjukkan Aura Kasih di media sosialnya.

Di mana sejak namanya menjadi sorotan karena disebut-sebut sebagai wanita yang menjadi simpanan Ridwan Kamil, outfit dan gaya hidup Aura juga turut menjadi perbincangan. Seperti halnya baru-baru ini ketika berlibur ke Jepang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196908//ridwan_kamil-Fbgv_large.jpg
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194414//ridwan_kamil-wZmN_large.jpg
Segini Nafkah Bulanan yang Wajib Dibayar Ridwan Kamil ke Atalia Usai Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/33/3194156//rk_dan_atalia_praratya-TqLy_large.jpg
RK Pastikan Tak Ada Perempuan Lain di Balik Perceraiannya dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/340/3194150//ridwan_kamil-bJjN_large.jpg
Berakhirnya Romansa Ridwan Kamil-Atalia, Resmi Cerai Setelah 29 Tahun Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/33/3194120//ridwan_kamil_dan_atalia-7A8f_large.jpg
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Resmi Bercerai, Hak Asuh Zahra Jatuh ke Ibunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/33/3194049//ridwan_kamil-N5FB_large.jpg
Resmi Cerai dengan Atalia Praratya, Ridwan Kamil: Tanpa Tekanan dan Keterlibatan Pihak Lain
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement