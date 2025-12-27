Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Gen Z Ingin Terlihat Sukses?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |16:10 WIB
Kenapa Gen Z Ingin Terlihat Sukses? (Foto: Freepik)
JAKARTA – Pertanyaan tentang kenapa Gen Z ingin terlihat sukses kerap muncul di tengah stereotip bahwa generasi ini malas atau terlalu idealis. Namun jika dilihat lebih dalam, Generasi Z justru memiliki cara pandang yang sangat matang dalam memaknai tujuan hidup, pencapaian, dan kebahagiaan.

Bagi Gen Z, kesuksesan tidak lagi semata-mata diukur dari besarnya gaji atau tingginya jabatan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang identik dengan status sosial dan kekayaan materi, Gen Z lebih menekankan arti hidup, keseimbangan, serta kesehatan diri secara menyeluruh. Banyak dari mereka rela menolak pekerjaan bergaji tinggi jika harus mengorbankan kesehatan mental atau waktu pribadi.

Kesuksesan bagi Gen Z identik dengan kebebasan. Bukan hanya kebebasan finansial, tetapi juga kebebasan memilih cara bekerja, menentukan gaya hidup, dan menjadi diri sendiri tanpa tekanan. Mereka ingin memiliki kendali atas waktu, tempat, dan tujuan hidupnya, seperti dikutip dari berbagai ulasan di Medium.

Kesehatan Mental Jadi Ukuran Kesuksesan

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang paling terbuka membicarakan kesehatan mental. Mereka tidak segan membahas stres, burnout, kecemasan, hingga pentingnya terapi. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung memendam masalah emosional, Gen Z justru melihat kesadaran mental sebagai bentuk kekuatan.

Bagi mereka, pencapaian setinggi apa pun tidak berarti jika harus dibayar dengan kelelahan berkepanjangan. Kesuksesan sejati adalah ketika seseorang masih mampu menikmati hidupnya dengan sehat secara emosional.

Halaman:
1 2
      
