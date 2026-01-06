Cara Menabung Tak Menyiksa Ala Gen Z, Tetap Bisa Nikmati Hidup

JAKARTA - Menabung adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas finansial. Namun bagi sebagian orang, menabung sering dirasa menimbulkan tekanan.

Terlebih bagi Generasi Z yang harus menyeimbangkan kestabilan finansial tanpa harus ketinggalan hal-hal untuk menyenangkan diri yang membutuhkan pengeluaran. Maka dari itu, muncul tren baru di kalangan Gen Z yang membuat menabung terasa lebih ramah, lebih fleksibel, dan tidak menimbulkan tekanan emosional, yang disebut dengan soft saving.

Soft saving memberi ruang untuk tetap menabung sambil tetap menikmati kesejahteraan mental dan pola hidup yang seimbang. Tren ini tidak mengajarkan soal berhemat ekstrem, tetapi tentang cara menabung yang sesuai dengan gaya hidup makin banyak orang muda saat ini.

Soft saving tidak terlalu membatasi diri agar tetap bahagia secara finansial dan emosional. Bukan berarti mengesampingkan kebutuhan masa depan, tetapi lebih menciptakan cara menabung yang fleksibel dan mudah dijalani sehari-hari tanpa rasa bersalah.

Tren ini sangat populer di kalangan Gen Z karena generasi ini tidak hanya ingin stabil secara finansial, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup saat ini. Soft saving memungkinkan mereka menabung sambil tetap punya ruang untuk bersenang-senang atau menikmati hal-hal kecil dalam hidup.