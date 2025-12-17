Butter Baby Debut di Los Angeles, Langsung Diserbu Pembeli!

JAKARTA – Dessert brand Butter Baby baru saja bikin geger panggung kuliner dunia lewat debut pop-up yang sukses besar di Melrose Avenue, Amerika Serikat. Kebanggaan lokal ini resmi menjadi buah bibir paling panas di Los Angeles sepanjang akhir pekan lalu.

Pengalaman bertajuk “Better Than You Know What” yang digelar pada 12–14 Desember 2025 ini sukses menarik antrean panjang warga LA yang penasaran ingin masuk ke dunia pop-up Butter Baby, sebuah ruang di mana dessert, fashion, dan desain berpadu dalam konsep yang playful dan penuh karakter.

Acara peluncuran di Los Angeles ini benar-benar pecah dan penuh energi dengan kehadiran tamu-tamu kelas berat Hollywood. Lewat rangkaian pop-up hingga after party, acara ini menyambut para pendiri Butter Baby, Nick dan Henry Burch, serta deretan bintang papan atas seperti Kim Kardashian, North West, Mark Tuan, Paris Hilton, Nicky Hilton, Kathy Hilton, Kristen Stewart, Marlon, Jay Guapo, Tokyo Sims, Emma Roberts, Kaia Gerber, hingga Dakota dan Elle Fanning.

Dengan dekorasi imersif, penampilan live, dan dessert yang terus mengalir sepanjang malam, momen ini menjadi pembuka akhir pekan yang tak terlupakan di Melrose Avenue.

Diciptakan oleh Burch Brothers dan dikenal sebagai salah satu pelopor donat renyah pertama di Indonesia, brand kult favorit ini juga menghadirkan kolaborasi eksklusif bersama Katseye, Mark Tuan, dan JasonTheWeen. Kolaborasi ini tampil lengkap dengan instalasi imersif, merchandise edisi terbatas, serta tiga rasa baru yang pertama kali didebutkan di LA.