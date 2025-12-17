Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Butter Baby Debut di Los Angeles, Langsung Diserbu Pembeli!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:17 WIB
Butter Baby Debut di Los Angeles, Langsung Diserbu Pembeli!
Butter Baby Debut di Los Angeles, Langsung Diserbu Pembeli! (Foto: Butter Baby)
A
A
A

JAKARTA – Dessert brand Butter Baby baru saja bikin geger panggung kuliner dunia lewat debut pop-up yang sukses besar di Melrose Avenue, Amerika Serikat. Kebanggaan lokal ini resmi menjadi buah bibir paling panas di Los Angeles sepanjang akhir pekan lalu.

Pengalaman bertajuk “Better Than You Know What” yang digelar pada 12–14 Desember 2025 ini sukses menarik antrean panjang warga LA yang penasaran ingin masuk ke dunia pop-up Butter Baby, sebuah ruang di mana dessert, fashion, dan desain berpadu dalam konsep yang playful dan penuh karakter.

Acara peluncuran di Los Angeles ini benar-benar pecah dan penuh energi dengan kehadiran tamu-tamu kelas berat Hollywood. Lewat rangkaian pop-up hingga after party, acara ini menyambut para pendiri Butter Baby, Nick dan Henry Burch, serta deretan bintang papan atas seperti Kim Kardashian, North West, Mark Tuan, Paris Hilton, Nicky Hilton, Kathy Hilton, Kristen Stewart, Marlon, Jay Guapo, Tokyo Sims, Emma Roberts, Kaia Gerber, hingga Dakota dan Elle Fanning.

Dengan dekorasi imersif, penampilan live, dan dessert yang terus mengalir sepanjang malam, momen ini menjadi pembuka akhir pekan yang tak terlupakan di Melrose Avenue.

Diciptakan oleh Burch Brothers dan dikenal sebagai salah satu pelopor donat renyah pertama di Indonesia, brand kult favorit ini juga menghadirkan kolaborasi eksklusif bersama Katseye, Mark Tuan, dan JasonTheWeen. Kolaborasi ini tampil lengkap dengan instalasi imersif, merchandise edisi terbatas, serta tiga rasa baru yang pertama kali didebutkan di LA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/298/2870248/resep-donat-kekinian-berbentuk-hati-creamy-lembut-meleleh-di-mulut-m04mxr98El.jpg
Resep Donat Kekinian Berbentuk Hati, Creamy Lembut Meleleh di Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/298/2818437/resep-donat-chiffon-yang-enak-dan-lembut-dijamin-mengembang-sempurna-zRr9P8gfK1.jpg
Resep Donat Chiffon yang Enak dan Lembut, Dijamin Mengembang Sempurna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/14/298/2727193/kalori-donat-gula-cemilan-manis-godaan-berat-pejuang-diet-l0wa6YuPMI.jpeg
Kalori Donat Gula, Cemilan Manis Godaan Berat Pejuang Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/22/298/2692311/3-resep-kreasi-donat-untuk-cemilan-akhir-pekan-empuk-dan-enak-N8GyWzrMqL.jpg
3 Resep Kreasi Donat untuk Cemilan Akhir Pekan, Empuk dan Enak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/09/298/2663868/resep-donat-mini-ala-chef-devina-hermawan-pas-jadi-teman-ngopi-santai-3dbmG0dY0w.jpg
Resep Donat Mini ala Chef Devina Hermawan, Pas Jadi Teman Ngopi Santai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/24/298/2653344/lebih-simpel-dari-donat-biasa-ini-dia-greek-donat-asli-italia-ala-christo-Q7D0xkYX62.jpg
Lebih Simpel dari Donat Biasa, Ini Dia Greek Donat Asli Italia ala Christo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement