Dampak Baik jika Anak Usia 13–16 Tahun Dibatasi Menggunakan Media Sosial, Lebih Fokus dan Bahagia (Foto: Dailyexpress)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid siap menerapkan pembatasan akses media sosial bagi anak berusia 13–16 tahun. Aturan ini rencananya mulai diberlakukan pada Maret 2026.

Pemerintah berencana membatasi penggunaan media sosial untuk anak usia 13–16 tahun, tergantung tingkat risiko masing-masing platform. Meski kebijakan ini menuai sorotan, pembatasan media sosial bagi remaja justru berpotensi membuka ruang bagi mereka untuk menjalani hidup yang lebih seimbang, sehat, dan berkualitas.

Pasalnya, di tengah dunia yang serba digital dan maraknya penggunaan media sosial di kalangan remaja, tidak sedikit dari mereka tumbuh dengan tekanan untuk selalu online, membandingkan diri dengan orang lain, serta mengejar validasi dari layar ponsel. Ketika akses media sosial dibatasi, ritme hidup remaja pun ikut berubah dan tanpa disadari membawa banyak manfaat, di antaranya:

Lebih Fokus

Dilansir dari American Psychological Association, tanpa media sosial remaja memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk berinteraksi secara langsung. Mengobrol dengan teman, bercanda di sekolah, atau sekadar nongkrong tanpa gangguan notifikasi membantu mereka beradaptasi secara sosial.

Interaksi tatap muka juga melatih empati, kepekaan emosi, serta kemampuan membaca ekspresi orang lain, hal yang sulit diasah jika sebagian besar hubungan terjadi secara digital.

Kesehatan Mental Lebih Terjaga

Media sosial kerap menjadi ruang perbandingan, mulai dari penampilan, popularitas, hingga pencapaian hidup. Bagi remaja yang masih mencari jati diri, paparan ini dapat memicu rasa tidak percaya diri dan kecemasan.

Dengan tidak aktif di media sosial, remaja terbebas dari tekanan untuk terlihat “sempurna”. Mereka dapat fokus mengenal diri sendiri tanpa harus terus mengukur nilai diri dari jumlah likes, komentar, atau pengikut.

Tidur Lebih Berkualitas