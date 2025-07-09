Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Risiko Anak Menonton Video Pendek, Brain Rot hingga Gampang Emosi

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |16:25 WIB
5 Risiko Anak Menonton Video Pendek, Brain Rot hingga Gampang Emosi
5 Risiko Anak Menonton Video Pendek, Brain Rot hingga Gampang Emosi, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Risiko anak menonton video pendek, saat ini menjadi perhatian serius bagi para orangtua. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia teknologi semakin berkembang dengan cepat, sehingga banyak dari orangtua yang merasa kewalahan hingga lalai mengawasi anak-anaknya dari paparan konten digital yang tidak sesuai dengan umurnya.

Teknologi memang dapat menjadi tempat anak-anak untuk berkembang, karena dengan dunia digital, mereka lebih bisa mengakses berbagai jenis pembelajaran yang mereka minati, sehingga dapat mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif dan eksploratif.

Di balik itu semua, jika anak dibiarkan mengakses digital tanpa pengawasan yang ketat orangtua dapat berdampak negatif. Salah satunya, kebiasaan menonton video pendek secara berlebihan. 

Video pendek dirancang dengan visual yang menarik, alurnya yang cepat dan sensai kepuasaan yang lebih instan di otak, makanya tak heran anak-anak sering kali menyukai video-video yang berdurasi pendek.

Beberapa ahli dan studi sudah mengkonfirmasi bahwa ketika anak sudah terbiasa menonton video-video pendek, dapat mempengaruhi konsentrasi, emosi, hingga kebiasaan sosial anak.

Berikut risiko anak menonton video pendek:


1. Brain Rot

Terlalu sering menonton video-video pendek dapat menyebabkan anak terkena Brain Rot, gangguan ini merupakan menurunnya kemampuan untuk berpikir kreatif dan kritis. Gangguan tersebut sering kali diperingati oleh para ahli kepada para orangtua yang sudah mengizinkan anaknya terpapar teknologi digital.


2. Speech Delay

Sebaiknya anak dibawah umur dua tahun tidak disarankan untuk mengenal gadget, hal ini dapat menimbulkan speech delay. Ketika anak lebih berteman dengan gadget dibanding orangtua dan lingkungan sekitar, maka besar kemungkinan komunikasi mereka akan berkurang,karena perangkat digital hanya bersifat satu arah dan tidak ada timbal balik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/629/3160063/anak_main-9UiH_large.jpg
Catat Moms! 5 Aktivitas Seru Pengganti Gadget untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/612/3150657/gadget_buat_anak_sebenarnya_kawan_atau_lawan-ktan_large.jpg
Gadget Buat Anak Sebenarnya Kawan atau Lawan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/612/3144530/dokter_ungkap_bahaya_anak_makan_sambil_nonton_gadget_bisa_ganggu_perkembangan_otak-yN7f_large.jpg
Dokter Ungkap Bahaya Anak Makan Sambil Nonton Gadget, Bisa Ganggu Perkembangan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/612/3105861/tips_cegah_kecanduan_gadget_pada_anak-rzp4_large.jpg
5 Tips Cegah Kecanduan Gadget pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/18/612/2767259/gadget-bisa-bantu-anak-belajar-bahasa-inggris-loh-Nhzm6X9KIB.jpg
Gadget Bisa Bantu Anak Belajar Bahasa Inggris Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/13/612/2764165/sulitnya-cegah-anak-dari-kecanduan-gadget-BFvyQvcjwD.jpg
Sulitnya Cegah Anak dari Kecanduan Gadget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement