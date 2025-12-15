Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |07:06 WIB
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah (Foto: Instagram Dito)
A
A
A

JAKARTAPotret cantik Niena Kirana, istri eks Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menjadi sorotan publik. Nama Niena mendadak ramai diperbincangkan usai mengunggah potret aktris Davina Karamoy di Instagram Story miliknya. Unggahan tersebut sontak viral dan memicu beragam spekulasi di media sosial.

Sejumlah warganet menduga unggahan itu menyiratkan maksud tertentu, terlebih karena foto Davina disebut diambil di lingkungan Kemenpora. Isu pun berkembang hingga menyeret dugaan perselingkuhan. Namun, hingga kini belum ada informasi valid yang membenarkan kabar tersebut.

Menanggapi rumor yang beredar, Davina Karamoy menegaskan akan membawa tuduhan itu ke ranah hukum. Sementara itu, baik Niena Kirana maupun Dito Ariotedjo belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang mencuat.

niena

Di tengah polemik tersebut, publik justru semakin penasaran dengan sosok Niena Kirana. Istri sah Dito Ariotedjo ini dikenal bukan berasal dari kalangan biasa dan memiliki latar belakang keluarga terpandang.

Profil Niena Kirana, Istri Sah Dito Ariotedjo

Nama Nienakr yang dikenal di Instagram merupakan nama panggung. Nama lengkapnya adalah Niena Kirana Riskyana Fuad. Meski bukan figur publik aktif, Niena dikenal luas sebagai istri Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo, mantan Menpora RI.

Berbeda dengan kebanyakan pasangan pejabat publik, Niena memilih menjaga privasi. Ia jarang tampil di hadapan media dan membatasi aktivitasnya di media sosial. Akun Instagram pribadinya, @nienakr, diketahui bersifat privat.

niena

Niena Kirana Riskyana Fuad lahir pada 30 Agustus 1992 dan memeluk agama Islam. Ia berasal dari keluarga berpengaruh dengan latar belakang politik dan bisnis yang kuat.

Ayahnya adalah Fuad Hasan Masyhur, politisi senior Partai Golkar sekaligus pengusaha yang dikenal sebagai pendiri dan pemilik PT Maktour, biro perjalanan haji dan umrah premium. Dari garis ayah, Niena disebut memiliki darah keturunan Arab.

Sementara sang ibu bernama Anisa Gaby F Manggabarani. Tumbuh di lingkungan keluarga mapan, Niena akrab dengan dunia usaha dan politik sejak kecil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement