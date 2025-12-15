Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Warna Kuku yang Tren di Bulan Desember, Bikin Gaya Makin Stylish saat Liburan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |08:01 WIB
7 Warna Kuku yang Tren di Bulan Desember, Bikin Gaya Makin <i>Stylish</i> saat Liburan
7 Warna Kuku yang Tren di Bulan Desember, Bikin Gaya Makin {Stylish} saat Liburan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Desember identik dengan liburan dan cuaca dingin, dan liburan. Momen ini biasanya cocok untuk memperbarui gaya kuku untuk menyambut akhir tahun. 

Sejumlah warna kuteks lagi naik daun di bulan ini, dari nuansa klasik yang elegan sampai pilihan yang lebih bold dan modern.  

Para ahli manicure melihat tren nail polish Desember 2025 bukan hanya soal estetika, tetapi juga perpaduan dengan warna outfit.

Berikut ini 7 warna yang sedang tren di bulan Desember, bisa digunakan untuk pesta, santai saat liburan, atau sekedar terlihat menarik setiap hari, seperti dilansir dari Byrdie, Selasa (16/12/2025). 

1. Festive Red
Warna merah klasik yang tak pernah salah di musim liburan ini memberi kesan elegan, ceria, dan cocok untuk segala suasana pesta.  

2. Dark Green
Nuansa hijau gelap ini mengingatkan pada pepohonan musim dingin, chic dan penuh karakter.  

3. Burgundy
Kombinasi merah tua dan cokelat yang kaya memberikan kesan mewah dan stylish.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/194/3196832//borobudur-ckhA_large.jpg
Fashion Show di Borobudur, MFP 2026 Angkat Industri Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/194/3194808//flap_bag-L8Bz_large.jpg
Jangan Salah Beli Tas, Ini Model yang Akan Tren di Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/611/3194789//concelear-WU5z_large.jpg
Deretan Tren Skincare yang Akan Merajai di Tahun 2026, Tak Sekadar Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/194/3194693//suede-slmC_large.jpg
Didominasi Jenis Suede, 5 Model Sepatu Ini Makin Stylish Dipadu Celana Jeans 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/194/3193059//luna_maya-vn31_large.jpg
Sambut 2026, Luna Maya Potong Rambut: Buang Sial dan Fall in Love Again Again!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192189//mata_panda-Pvzx_large.jpg
Penyebab dan Solusi Hilangkan Mata Bengkak hingga Berkantung di Pagi Hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement