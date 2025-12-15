7 Warna Kuku yang Tren di Bulan Desember, Bikin Gaya Makin Stylish saat Liburan

7 Warna Kuku yang Tren di Bulan Desember, Bikin Gaya Makin {Stylish} saat Liburan. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Desember identik dengan liburan dan cuaca dingin, dan liburan. Momen ini biasanya cocok untuk memperbarui gaya kuku untuk menyambut akhir tahun.

Sejumlah warna kuteks lagi naik daun di bulan ini, dari nuansa klasik yang elegan sampai pilihan yang lebih bold dan modern.

Para ahli manicure melihat tren nail polish Desember 2025 bukan hanya soal estetika, tetapi juga perpaduan dengan warna outfit.

Berikut ini 7 warna yang sedang tren di bulan Desember, bisa digunakan untuk pesta, santai saat liburan, atau sekedar terlihat menarik setiap hari, seperti dilansir dari Byrdie, Selasa (16/12/2025).

1. Festive Red

Warna merah klasik yang tak pernah salah di musim liburan ini memberi kesan elegan, ceria, dan cocok untuk segala suasana pesta.

2. Dark Green

Nuansa hijau gelap ini mengingatkan pada pepohonan musim dingin, chic dan penuh karakter.

3. Burgundy

Kombinasi merah tua dan cokelat yang kaya memberikan kesan mewah dan stylish.