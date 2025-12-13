Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang

Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang (Foto: Instagram)

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan seorang suami berselingkuh saat istrinya tengah hamil anak pertama viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang suami secara terang-terangan mengaku mencari perempuan lain karena merasa bosan.

Peristiwa ini diketahui terjadi di wilayah Pabuaran, Cirebon. Istri sah yang sedang hamil tampak emosi setelah mendapati suaminya berada bersama perempuan lain di dalam sebuah rumah.

Suami tersebut diketahui bernama Bayu. Ia berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Cucu. Kepada selingkuhannya, Bayu mengaku telah bercerai dari istrinya.

Dalam video yang beredar, terjadi percakapan panas antara Bayu dan istrinya.

“Emang sama aku cerai kamu, Bay?” tanya sang istri.

“Bosen aku sama kamu tuh,” jawab Bayu dengan nada santai.