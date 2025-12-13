Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |06:08 WIB
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan seorang suami berselingkuh saat istrinya tengah hamil anak pertama viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang suami secara terang-terangan mengaku mencari perempuan lain karena merasa bosan.

Peristiwa ini diketahui terjadi di wilayah Pabuaran, Cirebon. Istri sah yang sedang hamil tampak emosi setelah mendapati suaminya berada bersama perempuan lain di dalam sebuah rumah.

Suami tersebut diketahui bernama Bayu. Ia berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Cucu. Kepada selingkuhannya, Bayu mengaku telah bercerai dari istrinya.

Dalam video yang beredar, terjadi percakapan panas antara Bayu dan istrinya.

“Emang sama aku cerai kamu, Bay?” tanya sang istri.
“Bosen aku sama kamu tuh,” jawab Bayu dengan nada santai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597/viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189561/viral-36J4_large.jpg
Viral! 2 Perempuan Berantem Rebutan Cowok, Saling Jambak saat Mendaki Gunung Talang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189512/viral-1uzv_large.jpg
Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/25/3189497/panda-uPX9_large.jpg
Penampakan Satrio Wiratama, Bayi Panda Pertama yang Lahir di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189440/viral-D1eT_large.jpg
Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189411/istana-AnhX_large.jpg
Viral! Cowok Ini Bikin Istana Hello Kitty Seharga Rp1,3 Miliar untuk Melamar Kekasihnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement