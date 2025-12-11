Viral! Pasangan Lansia Gelar Resepsi Pernikahan Pakai Gaun ala Princess

JAKARTA – Sebuah video pasangan lansia yang menggelar resepsi pernikahan di Donggala, Sulawesi Tengah, mendadak viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun TikTok @khadijaa_dija89, pasangan kakek dan nenek itu tampil layaknya pengantin pada umumnya.

Sang nenek terlihat anggun memakai gaun ala princess berwarna biru dihiasi glitter, sementara sang kakek tampil rapi dengan setelan jas lengkap.

“Cinta tak mengenal umur, karena umur hanyalah angka,” tulis pemilik video.

Belum diketahui pasti berapa usia pasangan tersebut, tetapi banyak warganet menebak bahwa keduanya berusia di atas 60 tahun.

Video itu pun langsung menarik perhatian publik dan dipenuhi komentar netizen. Berikut beberapa di antaranya: