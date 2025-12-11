Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pasangan Lansia Gelar Resepsi Pernikahan Pakai Gaun ala Princess

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |06:10 WIB
Viral! Pasangan Lansia Gelar Resepsi Pernikahan Pakai Gaun ala Princess
Viral! Pasangan Lansia Gelar Resepsi Pernikahan Pakai Gaun ala Princess (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video pasangan lansia yang menggelar resepsi pernikahan di Donggala, Sulawesi Tengah, mendadak viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun TikTok @khadijaa_dija89, pasangan kakek dan nenek itu tampil layaknya pengantin pada umumnya.

Sang nenek terlihat anggun memakai gaun ala princess berwarna biru dihiasi glitter, sementara sang kakek tampil rapi dengan setelan jas lengkap.

“Cinta tak mengenal umur, karena umur hanyalah angka,” tulis pemilik video.

Belum diketahui pasti berapa usia pasangan tersebut, tetapi banyak warganet menebak bahwa keduanya berusia di atas 60 tahun.

Video itu pun langsung menarik perhatian publik dan dipenuhi komentar netizen. Berikut beberapa di antaranya:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189118/viral-JrvU_large.jpg
Viral! Istri Kedua Diserang Netizen, Istri Sah Malah Membela: Dia Tidak Pantas Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189093/viral-k6xc_large.jpg
Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836/banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188861/viral-elMN_large.jpg
Parah! Pemilik WO Ayu Puspita Diduga Pakai Uang Calon Pengantin untuk Bayar Cicilan KPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188820/viral-A6Q9_large.jpg
Viral! Gajah Sumatra Dikerahkan Bantu Bersihkan Tumpukan Kayu di Aceh Pasca Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188670/ayu-OnMZ_large.jpg
Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement