Viral! Istri Sah Antar Suami Menikah Lagi, Rela Dimadu dan Tegaskan Bukan Karena Selingkuh

Viral! Istri Sah Antar Suami Menikah Lagi, Rela Dimadu dan Tegaskan Bukan Karena Selingkuh (Foto: TikTok)

JAKARTA – Viral di media sosial seorang istri sah yang mengantar suaminya menikah lagi. Ia disebut rela dipoligami dan bahkan menyebut istri kedua suaminya sebagai adik madu.

“Halo Gen Z, kalian sudah hidup di fase apa? Kalau aku sudah hidup di fase nemenin suami aku nikah lagi,” tulis akun TikTok @izma.hm.

Ia membenarkan bahwa dirinya telah memberikan izin dan restu kepada suaminya untuk menikah lagi. Ia juga memahami bahwa keputusan tersebut bisa memicu pro dan kontra di masyarakat.

“Tapi saya ingin menegaskan bahwa saya telah memberikan persetujuan dan dukungan penuh kepada suami saya,” jelasnya dalam video klarifikasi.

Menurutnya, hubungan antara dirinya dan istri kedua suaminya berjalan harmonis. Keduanya sepakat untuk saling menghormati dan mendukung demi menjaga kedamaian keluarga.