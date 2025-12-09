Parah! Pemilik WO Ayu Puspita Diduga Pakai Uang Calon Pengantin untuk Bayar Cicilan KPR

JAKARTA – Kasus penipuan oleh wedding organizer (WO) By Ayu Puspita atau Ayu Puspita Dinanti semakin terungkap. Salah satu calon pengantin yang menjadi korban mengaku bahwa uang klien ternyata digunakan untuk membayar cicilan KPR milik pemilik WO tersebut.

“Gila, uang dari klien buat bayar KPR tiap bulannya,” tulis akun Instagram Rizkytamay.

Kasus ini mencuat setelah acara resepsi dari salah satu pasangan viral di media sosial karena catering tak datang. Meja prasmanan kosong dan para tamu tidak mendapat makanan. Video itu memancing perhatian publik dan membuka fakta bahwa bukan hanya satu pasangan yang menjadi korban.

Peristiwa memalukan ini membuat pengantin, orang tua, hingga keluarga besar merasa sangat dirugikan. Beberapa pengantin bahkan menangis karena harus menelan kekecewaan mendalam setelah menjadi korban penipuan WO Ayu Puspita.

Setelah kasusnya viral, ratusan korban menggeruduk rumah pemilik WO tersebut. Ayu Puspita kemudian digiring ke Polres untuk diproses lebih lanjut. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp20 miliar.