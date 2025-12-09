Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Parah! Pemilik WO Ayu Puspita Diduga Pakai Uang Calon Pengantin untuk Bayar Cicilan KPR

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |07:10 WIB
Parah! Pemilik WO Ayu Puspita Diduga Pakai Uang Calon Pengantin untuk Bayar Cicilan KPR
Parah! Pemilik WO Ayu Puspita Diduga Pakai Uang Calon Pengantin untuk Bayar Cicilan KPR (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kasus penipuan oleh wedding organizer (WO) By Ayu Puspita atau Ayu Puspita Dinanti semakin terungkap. Salah satu calon pengantin yang menjadi korban mengaku bahwa uang klien ternyata digunakan untuk membayar cicilan KPR milik pemilik WO tersebut.

“Gila, uang dari klien buat bayar KPR tiap bulannya,” tulis akun Instagram Rizkytamay.

Kasus ini mencuat setelah acara resepsi dari salah satu pasangan viral di media sosial karena catering tak datang. Meja prasmanan kosong dan para tamu tidak mendapat makanan. Video itu memancing perhatian publik dan membuka fakta bahwa bukan hanya satu pasangan yang menjadi korban.

Peristiwa memalukan ini membuat pengantin, orang tua, hingga keluarga besar merasa sangat dirugikan. Beberapa pengantin bahkan menangis karena harus menelan kekecewaan mendalam setelah menjadi korban penipuan WO Ayu Puspita.

Setelah kasusnya viral, ratusan korban menggeruduk rumah pemilik WO tersebut. Ayu Puspita kemudian digiring ke Polres untuk diproses lebih lanjut. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp20 miliar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188820/viral-A6Q9_large.jpg
Viral! Gajah Sumatra Dikerahkan Bantu Bersihkan Tumpukan Kayu di Aceh Pasca Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188670/ayu-OnMZ_large.jpg
Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188664/viral-mfBK_large.jpg
Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188657/viral-vkh5_large.jpg
Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270/banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188156/penipuan-sipz_large.jpg
Hati-Hati Ada Penipuan Kencan dengan Oppa Korea! Beri Tawaran Romantis ala K-Drama
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement