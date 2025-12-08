Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |07:10 WIB
Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!
Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar! (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Lagi viral kasus penipuan yang dilakukan wedding organizer By Ayu Puspita atau Ayu Puspita Dinanti. Kasus ini bermula dari acara resepsi pasangan pengantin yang viral di media sosial karena catering-nya tak datang. Alhasil meja prasmanan kosong dan tak ada makanan untuk tamu.

Setelah video ini viral, ternyata bukan hanya dialami oleh satu pengantin, melainkan beberapa. Peristiwa ini tentu membuat malu pengantin, orang tua pengantin hingga keluarga. Pengantin bahkan menangis karena harus menelan kekecewaan dan menjadi korban penipuan dari WO Ayu Puspita.

Akhirnya, ratusan orang yang menjadi korban penipuannya menggeruduk rumah pemilik WO yakni Ayu Puspita. Owner WO pun digiring ke Polres untuk diproses lebih lanjut karena sudah menyebabkan kerugian hingga Rp20 miliar.

"Owner-nya TIDAK SANGGUP untuk melanjutkan dan mengadakan wedding yang diadakan selama beberapa minggu ke depan dan masih ada di Polres. Total kerugiannya sudah Rp20 miliar," tulis akun TikTok Fadillaraini.

Menurut informasi yang beredar, setidaknya 230 pasangan telah menjadi korban penipuan wedding organizer By Ayu Puspita. Kasus ini kini ditangani oleh pihak kepolisian. Polisi menyebut, 200 orang korban menggeruduk rumah Ayu yang berada di Kayu Putih, Jakarta Timur.

“Sekitar 200 orang yang merupakan para korban berkumpul di kediaman terduga pelaku,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
