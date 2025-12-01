Viral, Pria Ini Rela Tanam 7.000 Pohon Selama 40 Tahun dan Bikin Hutan Berbentuk Gitar untuk Istri Tercinta

(Foto: upworthy)

JAKARTA - Viral seorang pria rela menanam 7.000 pohon selama 40 tahun untuk istri tercinta. Ribuan pohon ditanam demi membentuk gambar gitar.

"Hutan gitar" ini berada di lahan pertanian dekat Laboulaye, Argentina. Hutan gitar ini dibangun oleh seorang pria yang kehilangan istri tercintanya, Graciela.

Graciela meninggal dunia mendadak pada tahun 1977 saat berusia 25 tahun dan sedang hamil karena aneurisma otak. Petani Argentina bernama Pedro Martin Ureta kemudian menjadi duda dengan empat anak dan sangat terpukul atas kehilangan cinta sejatinya.

Beberapa tahun kemudian, Ureta memulai proyek yang berlangsung selama puluhan tahun sebagai penghormatan kepada mendiang istrinya di lahan pertaniannya dekat kota Laboulaye di Argentina tengah. Ide ini muncul karena dia mengingat sebuah kenangan bersama istrinya.

Suatu hari, di awal pernikahan mereka, Graciela melihat sebuah lahan pertanian yang tampak seperti ember susu dari udara saat terbang di atas ladang. Terinspirasi, ia bertanya kepada Ureta apakah mereka bisa menanam sesuatu yang serupa di lahan mereka sendiri, tetapi dalam bentuk gitar, instrumen yang sangat ia cintai.