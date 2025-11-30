Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Olla Ramlan Pacaran dengan Brondong Seusia Anaknya, Netizen: Child Grooming

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |06:05 WIB
Olla Ramlan Pacaran dengan Brondong Seusia Anaknya, Netizen: Child Grooming
Olla Ramlan Pacaran dengan Brondong Seusia Anaknya, Netizen: Child Grooming (Foto: Medsos X)
A
A
A

JAKARTA - Artis Olla Ramlan kini tengah menikmati masa-masa baru dalam percintaan. Ia dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Tristan Molina, yang dikenal sebagai brondong.

Olla pun tampak tak sungkan membagikan momen mesranya dengan sang kekasih di media sosial. Baru-baru ini, viral sebuah video yang memperlihatkan keduanya sedang asyik dugem bersama.

Video yang diunggah akun X @inspirasibudget itu memperlihatkan Olla dan Tristan saling bermesraan di sebuah klub malam. Menariknya, dalam momen tersebut terlihat pula mantan suami Olla, Aufar Hutapea, yang disebut ikut hadir bersama kekasih barunya. Momen itu pun disebut warganet sebagai “adu pacar baru”, meski keduanya tampak bahagia menikmati suasana.

Namun, yang menjadi sorotan adalah usia sang kekasih, yang diketahui baru 20 tahun. Perbedaan usia yang jauh itu memicu berbagai komentar dari warganet.

Beberapa netizen menuding Olla melakukan child grooming, mengingat kekasihnya dinilai masih sangat muda dan hanya terpaut tiga tahun dari usia putra sulung Olla, Sean Alexander.

Halaman:
1 2
      
