Potret Ivan Gunawan Jadi Saksi Nikah, Gagah Pakai Batik dan Kopiah

JAKARTA – Desainer sekaligus selebritas, Ivan Gunawan, baru-baru ini menjadi sorotan warganet. Pria yang akrab disapa Igun ini sukses membuat banyak netizen terpana saat hadir sebagai saksi pernikahan sahabatnya, Nadia Purwoko.

Pernikahan yang mengusung adat Jawa tersebut digelar dengan meriah dan khidmat. Igun hadir mengenakan kemeja batik yang menambah aura gagah pada penampilannya.

“Terima kasih dari hati, Kak @ivan_gunawan. Bukan hanya sebagai saksi nikah, tapi sebagai sosok yang selalu memberi dukungan dan aura positif sejak awal persiapan hingga hari kami tiba. Kami beruntung sekali bisa berbagi momen ini bersama kakak tersayang,” tulis Nadia di akun Instagram-nya, @nadiapurwoko, dikutip Kamis (27/11/2025).

Sementara itu, sosok Igun terlihat begitu memesona saat menghadiri pernikahan tersebut. Penampilan Ivan Gunawan panen pujian warganet lantaran terlihat macho dan gagah.

Igun yang duduk di kursi depan meja akad tampak elegan sebagai saksi pernikahan. Kemeja batik bernuansa cokelat yang dikenakannya membuat penampilannya semakin memukau.