HOME WOMEN FASHION

Menyala! Potret Rossa Pakai Baju Palestina Karya Ivan Gunawan saat Manggung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 September 2025 |15:25 WIB
Menyala! Potret Rossa Pakai Baju Palestina Karya Ivan Gunawan saat Manggung
Menyala! Potret Rossa Pakai Baju Palestina Karya Ivan Gunawan saat Manggung. (Foto: IG Itsrossa)
JAKARTA - Penyanyi Rossa menjadi sorotan saat mengenakan busana dengan nuansa bendera Palestina saat bernyanyi di atas panggung. Aksi Rossa ini menjadi gebrakan sekaligus membuat kagum banyak warganet.

Momen itu dibagikan Rossa di akun Instagram-nya, @itsrossa910. Nampak pelantun Pudar itu begitu menyala dengan dress panjang bernuansa bendera Palestina yang merupakan karya desainer, Ivan Gunawan.

Dari unggahannya, dress Rossa ini didesain tertutup, namun juga elegan. Terlihat dress berwarna hitam ini memiliki unsur warna hijau, merah dan putih yang menjadi lambang bendera Palestina. 

Desainer Ivan Gunawan sendiri juga mengunggah potret memesona Rossa dengan gaun Palestina buatannya. Igun, akrab ia disapa juga menjelaskan gaun tersebut memiliki makna mendalam sebagai bentuk dukunga pada Palestina.

“Nuansa hitam, putih, merah, dan hijau yang berani, menceritakan kisah yang melampaui keindahan. Ini adalah pernyataan ketahanan, persatuan, dan seni,” tulis Igun di Instagram-nya, Jumat (26/9/2025). 

 

1 2
      
Telusuri berita women lainnya
