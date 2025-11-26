Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Wanita Tanpa Busana Diduga Hina dan Ludahi Al-Qur’an, Bareskrim Turun Tangan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |06:09 WIB
Viral! Wanita Tanpa Busana Diduga Hina dan Ludahi Al-Qur’an, Bareskrim Turun Tangan
Viral! Wanita Tanpa Busana Diduga Hina dan Ludahi Al-Qur’an, Bareskrim Turun Tangan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA –  Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita tanpa busana namun mengenakan kerudung sambil melakukan tindakan yang diduga sebagai penghinaan terhadap Al-Qur’an viral di media sosial. Aksi tersebut memicu keresahan publik dan dianggap berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

Bareskrim Polri memastikan telah turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Kasubdit II Siber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah awal penelusuran.

“Sedang kami profiling,” ujarnya, dikutip dari iNews Cirebon, Kamis (27/11/2025).

Profiling dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku, lokasi perekaman, serta mengetahui kondisi psikologis perempuan tersebut. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan video itu karena memuat konten sensitif yang dapat memicu polemik.

Dalam video yang beredar, perempuan tersebut melakukan tindakan tidak pantas terhadap Al-Qur’an. Rekaman itu diduga dibuat di wilayah Jawa Timur.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
