Pevita Pearce Rayakan Anniversary Pernikahan dengan Berkebaya Gadis Kretek

JAKARTA - Aktris Pevita Pearce tengah berbahagia menyambut hari jadi pernikahannya yang pertama bersama sang suami, Mirzan Meer. Di hari spesial ini, bintang film Sri Asih itu melakukan sesi pemotretan bersama suami sebagai peringatan momen anniversary pertama pernikahan mereka.

Dalam momen itu, Pevita juga mengusung tema budaya Indonesia yang cantik dan anggun. Pevita terlihat menawan berkebaya saat sesi pemotretan dengan sejumlah kebaya, di antaranya kebaya mirip Gadis Kretek warna hitam dan kebaya bernuansa putih. Sementara Mirzan tampil gagah dengan baju kurung pria khas Melayu.

Tak hanya outfit bernuansa vintage, Pevita juga menggunakan kamera tua untuk sesi pemotretannya bersama sang suami.

“Anniversary photoshoot pakai camera dari 1880. Ga sabar mau liat hasilnya,” tulis Pevita di akun Instagram @pevpearce, Selasa (25/11/2025).

Pesona Pevita Pearce begitu terpancar dalam balutan kebaya model kutubaru bernuansa putih. Ia mempermanis tampilannya dengan bros emas yang menambah kesan elegan.