Pevita Pearce Parno Token Listriknya Bunyi Tut Tut Lagi saat Tengah Malam

JAKARTA - Pevita Pearce parno kalau token listriknya kembali berbunyi 'tut tut' saat malam hari. Bahkan, sebelum tidur dia menyempatkan diri untuk berdoa agar alat, yang dikirinya bom, itu tidak berbunyi.

Pevita Pearce parno membuat heboh jagad maya setelah membagikan pengalaman menegangkan saat mendengar bunyi tut-tut dari Meter Prabayar (MPB) atau yang lebih dikenal sebagai token listrik. Ia sempat mengira suara tersebut berasal dari bom.

Pevita tidak mengetahui bahwa bunyi tut-tut tersebut merupakan alarm peringatan sisa pulsa listrik yang hampir habis. Pengalaman pertama yang dibagikan melalui sebuah video itu membuat warganet heboh, karena polosnya Pevita.

"Jadi ada bunyi-bunyi yang bikin aku takut banget. Itu aku kira kayak bunyi bom atau kayak bunyi mau meledak, dan ternyata bunyi ini dong,” ujarnya sambil menunjuk ke arah alat MPB, dalam video yang diunggah akun Lambe Turah, Selasa (20/1/2026).

Setelah mengetahui suara tersebut berasal dari alat MPB, Pevita pun mencoba mencari tahu penyebabnya. Ia kemudian menyadari bahwa posisi alat token listrik itu terpasang terlalu tinggi dan sulit dijangkau olehnya.

“Mas Token, kenapa ya itu dipasang tinggi banget? Aku kan enggak nyampe. Jadi harus naik tangga,” ucapnya di akhir video tersebut.

Setelah kejadian unik itu, Pevita pun menjadi 'parno'. Sebelum tidur, Pevita berharap tidak ada bunyi 'Tut Tut' apalagi saat tengah malam.

"Semoga tokennya gak tiba-tiba bunyi lagi tengah malam nanti," harapnya, seperti dikutip dari akun Instagram miliknya, Rabu (21/1/2026).