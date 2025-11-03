Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Dukung Perempuan Ekspresikan Diri, TRESemmé Tampilkan Inspirasi Gaya Rambut di JFW 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |13:00 WIB
Dukung Perempuan Ekspresikan Diri, TRESemmé Tampilkan Inspirasi Gaya Rambut di JFW 2026
Fashion Show TRESemme Your Day, Your Runway (ki-ka) Helen Hiu, Pevita Pearce, Zsazsa Utari. (Foto: dok TRESemmé)
JAKARTA - TRESemmé sebagai brand hair care profesional dengan teknologi kualitas salon kembali hadir di Jakarta Fashion Week 2026 (JFW 2026) untuk membuka peluang bagi perempuan Indonesia mengekspresikan diri melalui berbagai gaya rambut dengan semangat “anything but ordinary”.

Kali ini, TRESemmé mempersembahkan fashion show bertajuk “Your Day, Your Runway”, untuk menghadirkan inspirasi gaya rambut yang relevan dalam berbagai momen keseharian, mulai dari travelling, bekerja, hingga hangout, agar dalam tiap momen semua perempuan tetap tampil stand out berekspresi tanpa batas. 

Shakina Dharma, selaku Demand Generation Lead for Premium Hair & Innovation Unilever Indonesia, menyampaikan bahwa kehadiran TRESemmé di panggung JFW 2026, ingin memperlihatkan fesyen adalah bentuk dari ekspresi diri.

Tidak hanya dilihat dari gaya busana yang dikenakan, namun juga dilihat dari karakter, serta keseluruhan pembawaan yang ditampilkan dalam setiap kesempatan keseharian, sebagai panggung untuk mengekspresikan diri. 

“TRESemmé percaya bahwa rambut bukan sekadar pelengkap gaya, tapi bagian dari identitas dan ekspresi diri perempuan. TRESemmé hadir untuk menginspirasi perempuan Indonesia untuk selalu tampil stand out dengan gaya rambut yang mencerminkan karakter dan pribadi mereka,” ujar Shakina Dharma. 

Shakina menegaskan rambut yang membingkai karakter wajah, merupakan salah satu faktor penting yang mampu menyatukan keseluruhan penampilan dan memperkuat ‘fashion statement’.

Oleh karena itu, TRESemmé yakin bahwa setiap perempuan bisa menciptakan gaya apapun yang mereka inginkan tanpa kompromi, karena setiap gaya rambut merepresentasikan kepribadian yang anything but ordinary. 

Berbicara tentang gaya rambut, Pevita Pearce menegaskan bahwa rambut memiliki peran besar dalam mengekspresikan siapa dirinya pada setiap momen. Bagi Pevita, gaya rambut bukan sekadar pelengkap penampilan, tapi juga menjadi cara untuk menunjukkan karakter seseorang.

“Setiap aktivitas punya kebutuhan dan tuntutan gaya yang berbeda, dari kerja, hangout, sampai traveling, bagiku penampilan rambut selalu menjadi bagian penting untuk menonjolkan karakter dan menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya di setiap momen," ujar Pevita.

      
