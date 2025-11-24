Profil dan Potret Wardatina Mawa, Istri Sah yang Melaporkan Perselingkuhan Suaminya dengan Inara Rusli

JAKARTA – Profil dan potret Wardatina Mawa, istri sah yang melaporkan perselingkuhan suaminya dengan Inara Rusli. Laporan itu dibuat oleh perempuan bernama Wardatina Mawa di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Minggu, 23 November 2025.

Kepada awak media, Mawa menjelaskan bahwa laporan yang dibuat juga melibatkan suaminya, Insanul Fahmi. Dia menuding sang suami menjalin cinta terlarang dengan figur publik berinisial IR tersebut.

"Saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinaan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik," kata Wardatina Mawa.

Profil Wardatina Mawa



Wardatina Mawa adalah seorang konten kreator baik di Instagram maupun TikTok. Dia kerap membagikan konten dengan kata-kata yang relate dengan kehidupan sehari-hari.

Penampilannya yang tertutup dan mengenakan cadar membuatnya dianggap sebagai perempuan yang religius. Selain ibu rumah tangga, kini dia juga menggeluti profesi sebagai influencer.