HOME WOMEN MOM AND KIDS

Momen Nikita Willy Liburan ke Jepang Bawa 2 Anak Tanpa Bantuan Babysitter

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |07:05 WIB
Momen Nikita Willy Liburan ke Jepang Bawa 2 Anak Tanpa Bantuan Babysitter
Momen Nikita Willy Liburan ke Jepang Bawa 2 Anak Tanpa Bantuan Babysitter (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Nikita Willy kembali menjadi sorotan publik berkat unggahan liburan keluarganya di Jepang. Namun kali ini, perhatian warganet bukan hanya tertuju pada destinasi yang mereka kunjungi, melainkan pada bagaimana Nikita memilih untuk mengurus kedua putranya sendiri tanpa bantuan babysitter selama perjalanan.

Nikita dan suaminya, Indra Priawan, tampak bekerja sama mengurus kedua anak mereka, Issa dan Nael, ketika berlibur ke Jepang. Pilihan tersebut menuai banyak pujian karena dinilai menunjukkan sisi keibuan yang hangat, mandiri, dan apa adanya.

Sejak awal perjalanan, Nikita dan Indra sudah membagikan rutinitas mereka yang sederhana namun penuh momen manis. Dalam beberapa video, Nikita terlihat menggendong Issa bergantian dengan Indra, menyiapkan makanannya, hingga memastikan jadwal tidur Issa tetap teratur meski sedang berada di luar negeri.

Keduanya memilih untuk menikmati liburan secara natural tanpa membawa pengasuh, demi pengalaman bonding yang lebih mendalam untuk keluarga kecil mereka. Saat menjelajah kota-kota di Jepang, Nikita terlihat sangat telaten menangani kebutuhan Issa.

Ia mendorong stroller, menemani bermain, hingga menyuapi makanan sambil tetap berjalan di area wisata. Dalam momen liburan itu, Nikita juga mengajak adiknya, Nona, yang ikut berlibur bersama suami dan dua anaknya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
