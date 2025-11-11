Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Tips Bikin Anak Tidur Nyenyak ala Nikita Willy, Moms Wajib Tahu!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |11:14 WIB
JAKARTA - Selebritis Nikita Willy dikenal dengan cara parenting-nya yang menjadi panutan banyak orangtua. Niki kerap membagikan ketelatenannya mengasuh dua putra tercinta, Issa Xander Djokosoetono dan Nael Idrissa Djokosoetono.

Baru-baru ini, istri Indra Priawan itu membagikan momen caranya membuat anak-anaknya bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik. Lewat Instagram @nikitawillyofficial94, ia membagikan cara untuk membuat anak tidur nyenyak. Ini menjadi rutinitas Niki dan Indra demi menjaga kesehatan dan pertumbuhan kedua putranya.

“Aku ngerasa banget tidur anak yang berkualitas adalah fondasi tumbuh kembang yang baik,” tulis Nikita, dalam akun Instargramnya, dikutip Selasa (11/11/2025). 

Penasaran, seperti apa saja tips ala Nikita Willy agar anak bisa tidur lebih nyenyak dan berkualitas? Yuk simak informasinya, dirangkum iNews Media Group, Senin (10/11/2025).

1. Mandi Air Hangat

Nikita menjelaskan memandikan anak dengan air hangat bisa membantu kulitas tidur mereka. Mandi air hangat 1 jam sebelum tidur menurutnya sangat dianjurkan.

“Air hangat bantu suhu tubuh turun pelan-pelan setelah aktif seharian, otak 'nangkap sinyal' kalau udah waktunya istirahat. Habis mandi, Issa selalu keliatan lebih tenang, jadi bonding moment juga yang bikin lebih mudah ngajak tidur,” ungkap Niki.

2. Tidur Minimal 10 Jam

Jumlah waktu tidur anak tentu berbeda dari orang dewasa. Nikita mengatakan anak-anak sebaiknya tidur minimal 10 jam dalam sehari. Niki menjelaskan hormon pertumbuhan bekerja paling aktif saat anak tidur nyenyak. Durasi ideal tidur anak bisa dilihat di Aplikasi Tentang Anak.

3. Konsumsi Vitamin D

Memberikan vitamin D pada anak-anak juga penting untuk membantu kualitas tidur dan pertumbuhan mereka. Ia mengatakan bantuan booster vitamin ini dapat mendorong hormon tidur alami.

“Reseptor vitamin D di otak ikut atur produksi melatonin, hormon yang bikin anak cepat ngantuk dan tidur lebih nyenyak,” jelasnya.

 

Telusuri berita women lainnya
