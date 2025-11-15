Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Rajin Makan Anggur Bisa Bikin Cantik? Cek Faktanya

Ameiliani Putri , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |07:11 WIB
Rajin Makan Anggur Bisa Bikin Cantik? Cek Faktanya
Rajin Makan Anggur Bisa Bikin Cantik? Cek Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dalam dunia kecantikan, tren skincare kerap berganti. Namun, satu bahan alami yang kembali populer adalah anggur terutama anggur berkulit merah atau ungu.

Menurut Vogue, buah anggur dikenal kaya manfaat bagi kesehatan, seperti membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, mendukung sistem pencernaan, hingga menjaga fungsi kognitif. Yang jarang disadari, kandungan nutrisinya juga memberikan keuntungan besar untuk kecantikan kulit.

Berbagai komponen dari buah ini bahkan sudah lama digunakan dalam perawatan tubuh, mulai dari pijat, kompres kulit, minyak mandi, hingga produk kosmetik. Kulit anggur sendiri mengandung resveratrol, sejenis polifenol yang berperan sebagai antioksidan kuat.

Antioksidan tersebut bekerja melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan paparan sinar UV dua penyebab utama penuaan dini seperti munculnya keriput, garis halus, dan hiperpigmentasi. Itulah sebabnya resveratrol dinilai membantu menjaga elastisitas sekaligus memperlambat tanda-tanda penuaan.

Selain resveratrol, anggur juga mengandung vitamin C, A, K, serta sejumlah vitamin B kompleks. Campuran nutrisi ini berperan merangsang produksi kolagen dan elastin, dua protein penting yang membuat kulit tetap kencang dan tampak segar. Ada pula asam tartarat, yaitu AHA alami yang memberi efek eksfoliasi lembut sehingga kulit terlihat lebih cerah dan halus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/611/3176220/wajah-KOl8_large.jpg
5 Penyebab Seseorang Terlihat Lebih Awet Muda dari Usia Sebenarnya, Nomor 3 Sering Diabaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175447/kecantikan-wpJ2_large.jpg
Bikin Awet Muda, Ini 5 Manfaat Minum Air Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152765/kantong_mata-9jS5_large.jpg
Bye-Bye Kantong Mata! Intip Rahasia Wajah Cerah Meski Kurang Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/612/3142630/tiktok_beauty_fest-8BKb_large.jpg
Pertama di Indonesia, 100 Konten Kreator  Kumpul di TikTok Beauty Fest
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/611/3019748/mengenal-tren-kecantikan-cocktail-perawatan-kulit-yang-gabungkan-teknologi-terkini-ulewQhmIqZ.jpg
Mengenal Tren Kecantikan Cocktail, Perawatan Kulit yang Gabungkan Teknologi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/611/2969501/mengenal-skin-streaming-tren-kecantikan-2024-yang-bisa-bikin-kulit-glowing-4dHqH0bnd4.jpg
Mengenal Skin Streaming, Tren Kecantikan 2024 yang Bisa Bikin Kulit Glowing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement