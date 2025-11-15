Rajin Makan Anggur Bisa Bikin Cantik? Cek Faktanya

JAKARTA - Dalam dunia kecantikan, tren skincare kerap berganti. Namun, satu bahan alami yang kembali populer adalah anggur terutama anggur berkulit merah atau ungu.

Menurut Vogue, buah anggur dikenal kaya manfaat bagi kesehatan, seperti membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, mendukung sistem pencernaan, hingga menjaga fungsi kognitif. Yang jarang disadari, kandungan nutrisinya juga memberikan keuntungan besar untuk kecantikan kulit.

Berbagai komponen dari buah ini bahkan sudah lama digunakan dalam perawatan tubuh, mulai dari pijat, kompres kulit, minyak mandi, hingga produk kosmetik. Kulit anggur sendiri mengandung resveratrol, sejenis polifenol yang berperan sebagai antioksidan kuat.

Antioksidan tersebut bekerja melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan paparan sinar UV dua penyebab utama penuaan dini seperti munculnya keriput, garis halus, dan hiperpigmentasi. Itulah sebabnya resveratrol dinilai membantu menjaga elastisitas sekaligus memperlambat tanda-tanda penuaan.

Selain resveratrol, anggur juga mengandung vitamin C, A, K, serta sejumlah vitamin B kompleks. Campuran nutrisi ini berperan merangsang produksi kolagen dan elastin, dua protein penting yang membuat kulit tetap kencang dan tampak segar. Ada pula asam tartarat, yaitu AHA alami yang memberi efek eksfoliasi lembut sehingga kulit terlihat lebih cerah dan halus.